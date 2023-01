Peut-on hacker une appli de rencontre pour VRAIMENT trouver l’âme soeur ?

Tinder, Grindr et autre OkCupid, est-il possible de hacker une appli de rencontre ? Etudions ces algorithmes gérant la vie amoureuse de ses adeptes.

Une application de rencontres ne dévoilera jamais exactement le fonctionnement de son algorithme. Essayez de demander cela et vous vous heurtez à un mur. Dans cet épisode de Land of The Giants : Dating Games, nous étudierons les algorithmes des applis de rencontres.

L’efficacité de l’algorithme des applications de rencontre

Les applications de rencontre sont peu loquaces lorsqu’il s’agit de parler de leur algorithme de fonctionnement. Questionnée sur ce sujet, Cathy O’Neil, une mathématicienne de renom, a donné son avis. Selon elle, les utilisateurs perdraient rapidement confiance en ces applications s’ils apprennent que leurs codes ne sont pas aussi fameux qu’ils peuvent le croire. Elles pourraient même fonctionner sur des algorithmes prédictifs basiques.

La plupart annoncent qu’elles étudient les applications utilisées, les informations glanées dans votre profil, votre historique de navigation… Mais en réalité, leur algorithme propriétaire est basé sur les travaux de deux mathématiciens lauréats du prix Nobel. Les résultats sont plus ou moins obtenus à partir d’extrapolation.

Pourquoi hacker une appli de rencontre ?

Le podcast Land of the Giants : Dating Games se penche sur ce sujet. Son troisième épisode porte sur le fait que des utilisateurs essaient de hacker l’algorithme de ces appli de rencontre. Ils espèrent ainsi obtenir de meilleurs résultats. Les dateurs sont ainsi nombreux à obtenir des rendez-vous peu convaincants. Certains poussent un peu plus loin en proposant leur stratégie personnelle pour gagner de meilleures correspondances.

Prenons le cas de Jeremy, un développeur d’applications de Philadelphie. Il s’est rapidement rendu compte que l’application fonctionnait mieux lorsqu’il effaçait les informations personnelles de son profil. En agissant ainsi, il a démontré que ce qui est générique et édulcoré fonctionne nettement mieux pour les applications de rencontre.

Découvrez le fond de cette histoire en écoutant le podcast Land of the Giants : Dating Games. Cette coproduction de The Cut, The Verge et de Vox Media Podcast Network est accessible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify…