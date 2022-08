Comment choisir la taille d’une Apple Watch ? Guide.

Avant d’acheter une Apple Watch, il faut tenir compte de la taille du poignet pour obtenir le meilleur ajustement possible. En fait, certains bracelets ne sont pas compatibles avec tous les poignets.

Depuis 2015, l’Apple Watch ne cesse d’évoluer, passant de la 1ère génération à la 6e génération sans oublier les versions SE supplémentaires. De nombreuses fonctionnalités ont été mises à jour avec chaque modèle, mais une question reste constante lors de l’achat d’une Apple Watch : quelle taille choisir. Continuez à lire pour découvrir la dimension appropriée à votre poignet.

Les différentes tailles des montres Apple

La première étape dans le choix d’un bracelet Apple Watch consiste à sélectionner la bonne taille. Mais avant d’en arriver là, il faut toutefois connaître les différentes tailles d’apple watch existantes. En fait, la nouvelle Apple Watch Series 7 passe à des boîtiers de 41 mm et 45 mm. Quant aux modèles Apple Watch Series 4 à Series 6 sont disponibles en 40 mm et 44 mm – y compris l’Apple Watch SE. Les anciens modèles (Series 3 ou inférieurs) peuvent encore être achetés avec des boîtiers de 38 mm et 42 mm.

Par ailleurs, la marque à la pomme à judicieusement aligner les dimensions des sangles et des cadrans, ce qui facilite quelque peu la sélection. En d’autres termes, tous les bracelets compatibles avec une Apple Watch Series 3 de 38 mm le sont également avec le modèle Series 6 de 40 mm. De même, un bracelet conçu pour une Series 5 de 44 mm convient également à une Series 2 de 42 mm. À souligner que la plupart des bracelets pour Apple Watch peuvent être ajustés à l’aide de velcro ou dans les perforations des bracelets de sport afin de trouver un ajustement très spécifique.

Comment mesurer le tour de poignet ?

En fait, un bracelet de montre idéalement porté, ne doit être ni trop serré ni pas assez. En général, le poignet masculin mesure 15 à 19 cm tandis que ceux de la femme mesure 14 à 18 cm.

Pour mesurer votre poignet, munissez-vous d’un mètre de couturière. Dans le cas contraire, utilisez une ficelle ou un mètre ruban puis posez-le sur une règle. Vous pouvez l’enrouler autour de votre poignet pour obtenir la taille de votre bracelet.

Évitez simplement d’être trop serré ou trop lâche. En fait, non seulement cela peut devenir inconfortable, mais cela affecte également la précision du moniteur de fréquence cardiaque de l’Apple Watch. Une fois que vous obtenez la mesure, arrondissez à un demi-centimètre au-dessus .

Utilisation du guide des tailles imprimables d’Apple

La meilleure façon de calculer la taille de votre poignet consiste à utiliser le tableau des tailles des bracelets de l’Apple Watch. En effet, la marque Pomme propose un guide complet sur les spécificités de chacun de ses types de bracelets. Notamment la boucle moderne, le sport, la boucle milanaise, boucle classique et bracelet à maillons. Pour certains d’entre eux, il faut choisir une taille au moment de l’achat, tandis que d’autres (comme les bracelets sport) sont fournis avec un bracelet S/M et M/L.

Ce guide d’instructions indique, étape par étape, comment mesurer la taille du bracelet de votre montre. Il consiste à imprimer le modèle de bracelet, de le découper, de l’enrouler autour de votre poignet et de noter le chiffre obtenu.

Quel bracelet Apple Watch devriez-vous choisir ?

Une fois que vous connaissez la taille de votre poignet, il est temps de choisir la bonne taille pour votre poignet. Ceux qui ont des poignets plus petits voudront opter pour les options Apple Watch plus petites, tandis que les poignets plus grands auront besoin de modèles plus grands.

Les modèles Apple Watch 40/41 mm sont conçus pour s’adapter aux poignets de 130 à 200 mm, tandis que les modèles Apple Watch 44/45 mm sont dimensionnés pour s’adapter aux poignets entre 140 et 220 mm.

Ces tailles constituent un élément important pour déterminer le cadran qui s’adapte le mieux au poignet. Notez que plus l’écran de l’Apple Watch est grand, plus la résolution de celui-ci s’élève. L’écran de l’Apple Watch Series 7 a une taille supérieure de près de 20 % à celle des Apple Watch Series 6, 5, 4 et de l’Apple Watch SE. Quant à l’écran de l’Apple Watch SE, il est 30% plus grand que celui de l’Apple Watch série 3.

Conclusion

Les hommes et les femmes ont généralement différentes tailles de poignets et peuvent préférer des sangles plus grandes ou plus petites. Les différentes tailles des bracelets Apple Watch vous aident à choisir l’ajustement parfait qui n’est ni trop serré ni trop lâche pour votre poignet. Lors du choix de votre montre parfaitement ajustée, vous devez garder certaines choses à l’esprit.

La bande ne doit pas être si serrée qu’elle restreint votre circulation sanguine. De plus, il ne doit pas être si lâche qu’il tombe de vos poignets ou continue de tourner. Pour utiliser le compteur d’oxygène sanguin et d’autres applications, vous avez besoin que votre montre connectée soit en contact avec la peau. Il est donc essentiel de choisir le bon ajustement pour votre poignet.