Pixel 7a : Google propose la performance au meilleur prix !

Après les succès relatifs des modèles Pixel 7 et 7 Pro, la firme américaine n’a pas tardé à dévoiler une version plus abordable de sa dernière génération de smartphones : le Pixel 7a.

Présenté officiellement durant la Google I/O 2023 ce mercredi 10 mai, il était déjà au cœur de nombreuses fuites sur internet qui ont permis d’en connaître le prix en France, l’offre de lancement et la fiche technique. Notons que le Pixel 6a faisait déjà partie des meilleurs smartphones à prix abordables, et son successeur devrait continuer la tradition.

Les atouts du Pixel 7a par rapport à ses prédécesseurs

L’une des principales nouveautés du Pixel 7a par rapport à la génération précédente, notamment au modèle 6a, est l’intégration de la puce Google Tensor G2. Cette dernière était déjà présente sur le Pixel 7 et apporte un gain conséquent en matière de performance. Le smartphone bénéficie également de 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage, soit une configuration similaire à son grand frère pour un prix inférieur de 150 euros.

Poursuite de la stratégie « Pixela »

En lançant ce nouveau modèle, Google continue d’appliquer sa stratégie consistant à proposer une version allégée et moins onéreuse de ses smartphones haut de gamme quelques mois après leur sortie initiale. Ainsi, le Pixel 7a reprend les grandes lignes du design et des fonctionnalités des derniers modèles de la marque tout en offrant une expérience légèrement simplifiée pour un prix plus abordable.

Caractéristiques et fiche technique du Pixel 7a

Voici les principales caractéristiques techniques du Google Pixel 7a :

Écran : Taille et résolution encore inconnues, mais probablement similaire à celle du Pixel 6a.

Taille et résolution encore inconnues, mais probablement similaire à celle du Pixel 6a. Processeur : Puce Google Tensor G2 de dernière génération.

Puce Google Tensor G2 de dernière génération. Mémoire vive : 8 Go de RAM.

8 Go de RAM. Stockage : 128 Go non extensible.

128 Go non extensible. Appareil photo : Système de double capteur à l’arrière et un capteur frontal.

Système de double capteur à l’arrière et un capteur frontal. Batterie : Capacité et autonomie encore inconnues, mais certainement supérieures à celles du Pixel 6a.

Capacité et autonomie encore inconnues, mais certainement supérieures à celles du Pixel 6a. Système d’exploitation : Android 13 avec mise à jour garantie pendant 3 ans.