Google frappe fort en intégrant son nouveau modèle d’IA dans le Pixel 8 Pro

Google vient de présenter Gemini, son dernier et le plus puissant modèle d’IA, conçu pour des performances et une flexibilité inégalées. Disponible en trois tailles – Ultra, Pro et Nano – Gemini est optimisé pour des applications diverses, des centres de données aux smartphones.

Le Pixel 8 Pro et Gemini nano

En tête de file de l’intégration, le Pixel 8 Pro est le premier smartphone à exploiter les capacités de Gemini Nano, le modèle le plus efficace conçu pour les tâches sur l’appareil, même hors ligne. Propulsé par la puce Google Tensor G3, Gemini Nano introduit deux fonctionnalités révolutionnaires dans le Pixel 8 Pro : « Résumer » dans l’application Enregistreur et « Réponses suggérées » dans Gboard.

L’impact de Gemini s’étend au-delà du Pixel 8 Pro, avec des fonctionnalités supplémentaires désormais disponibles sur les séries Google Pixel et Pixel Tablet, et à venir sur la série Pixel Watch le 12 décembre.

Nouvelles fonctionnalités pour les séries Pixel

Le Pixel 8 Pro :

« Résumer » dans l’application Enregistreur.

« Réponses suggérées » dans Gboard basées sur les messages entrants.

Des capacités vidéo de pointe pour l’ajustement des couleurs, l’éclairage, la stabilisation et un grain professionnel.

« Night Sight » et « Exposition Longue » pour des vidéos en accéléré éblouissantes après la tombée de la nuit.

« Eclairage portrait » pour capturer tout le monde au mieux.

Mise à niveau de la fonction « Anti-flou ».

Appels vidéo de haute qualité depuis votre ordinateur avec la caméra de votre Google Pixel.

Amélioration simplifiée de la qualité de numérisation des documents avec la nouvelle fonction « Nettoyer ».

Sécurisez vos données personnelles pendant les réparations avec le mode dédié « Réparation ».

Pixel Watch :

Déverrouillez votre téléphone en toute simplicité avec votre Pixel Watch.

Pixel Tablet :

« Clarté du son de l’interlocuteur » pour réduire le bruit de fond lors de vos appels vidéo.

Plongez au cœur de l’action avec le son spatial.

Une étape de géant pour Google

Ces avancées marquent une percée significative dans l’engagement de Google à fournir une technologie de pointe à travers son écosystème de produits. Pour une analyse approfondie de Gemini et de ses fonctionnalités, les détails complets se trouvent dans le billet de blog officiel.

Le futur de l’IA avec Google Gemini

Alors que Gemini établit de nouveaux standards en matière d’IA, Google continue de pionnier des innovations répondant aux divers besoins des utilisateurs, consolidant sa position de leader dans l’industrie technologique. Avec le Pixel 8 Pro en tête, les utilisateurs peuvent s’attendre à une expérience fluide et améliorée sur divers appareils Google.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.