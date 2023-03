Cet écran magique efface automatiquement les traces de doigts

Les consoles tactiles se généralisent sur le tableau de bord des voitures. General Motors pense ainsi à un écran auto-nettoyant pour résoudre le problème des traces de doigt.

Les boutons physiques vont disparaître du tableau de bord des automobiles. La console tactile – pour commander toutes les fonctions de la voiture – prend progressivement leur place. Se posera alors la question de la propreté des écrans de bord. General Motors prépare déjà sa réponse. Le constructeur américain a récemment obtenu un brevet pour un écran auto-nettoyant.

Les traces de doigt, ce fléau pour les consoles tactiles

De plus en plus d’automobilistes préfèrent avoir une large console tactile sur leur tableau de bord. Le dispositif permet de centraliser la commande de toutes les fonctions du véhicule. Celui-ci constitue aussi un meilleur support pour afficher les informations de conduite. Rien que pour la navigation, l’affichage de la carte est un grand plus. On ne se limite plus aux instructions vocales de l’assistant Apple CarPlay ou Google Assistant. Par ailleurs, il n’est plus nécessaire de sortir son téléphone.

Cependant, les consoles de bord tactiles ont un gros inconvénient, c’est de vite salir. Les doigts humides et grasses laissent facilement des traces sur la dalle tactile. Dans la mesure où celle-ci n’est pas souvent nettoyée, les traces peuvent réduire la lisibilité de l’écran. Afin d’éviter d’avoir à essuyer la dalle à longueur de temps, GM mise sur l’écran auto-nettoyant.

General Motors dote certains de ces véhicules d’un écran tactile massif.

Une solution discrète pour nettoyer l’écran de la voiture

Non, General Motors n’a pas imaginé un système d’essuie-glace inédit pour son écran auto-nettoyant. Une telle solution est loin d’être pratique et esthétique. Ceux qui ont pensé à un bras robotique qui sortirait du tableau de bord pour nettoyer l’écran vont aussi être déçus. Le constructeur automobile américain envisage une solution intelligente et discrète.

Le brevet obtenu par le constructeur automobile américain décrit une technologie avant-gardiste intégrée dans l’écran. Celle-ci est en mesure de détecter les traces de doigt et de lancer le nettoyage de manière automatique. Un déclenchement manuel est aussi prévu pour cette option de nettoyage de la console de bord.

La lumière violette à la base de l’écran auto-nettoyant

GM utilise principalement une dalle LED pour équiper le tableau de bord de ses véhicules. Celle-ci émet trois types de lumière : rouge, vert et bleu. Le brevet du constructeur automobile américain détaille l’ajout d’une lumière violette. À noter que cette dernière est invisible à l’œil nu. Cet ajout n’aura ainsi aucun effet sur la qualité des couleurs de l’écran tactile. D’autre part, la dalle d’affichage dispose d’un revêtement transparent qui est un photocatalyseur, un matériau capable d’absorber la lumière violette. Le processus d’absorption provoque une réaction chimique qui utilise l’humidité de l’air pour éliminer les matières organiques dans les traces de doigt.

Pour l’heure, il est impossible de savoir quand GM lancera la production de son écran auto-nettoyant. Le constructeur américain n’a rien communiqué sur sa demande de brevet.