Cette montre connectée Garmin aurait une autonomie illimitée

Garmin tente de surprendre ses adeptes en lançant l’Instinct 2X Solar, une montre connectée dont l’autonomie promet d’être inépuisable.

En vous en parlait récemment, les modèles Instinct 2X Solar et sa version Tactical Edition de Garmin offriront bien plus qu’une lampe de poche. En effet, il ne serait pas nécessaire de recharger en permanence ces appareils. Voici de quoi il s’agit.

La Garmin Instinct 2X Solar et la lumière

Pratiques et très résistantes, les nouvelles montres connectées de chez Garmin continue la tradition du fabricant avec des modèles destinés aux sportifs. Conçue pour conquérir les éléments et tous les terrains, la Garmin Instinct 2X Solar est donc idéale pour le trail. Son boîtier en polymère renforcé de fibres de 50 mm le prouve.

Mais ce n’est pas uniquement pour cela qu’elle pourrait intéresser les acheteurs potentiels. Cet objet de compétition est pourvu d’une lentille Power Glass spéciale. Elle est chimiquement renforcée. Ce qui lui donne des propriétés anti rayures. Mais elle permet surtout à la montre connectée d’être autonome.

Cette smartwatch est en effet capable de produire 50% d’énergie en plus que la montre solaire Instinct 2. Ayant été testé, il s’avère que la batterie est illimitée en mode smartwatch. Cependant, une condition est à remplir pour cela. La montre connectée doit être exposée sous des rayons solaires d’au moins 50 000 lux durant 3h par jour. Son porteur doit donc toujours être de sortie.

Une montre connectée comportant plusieurs autres fonctionnalités

La Garmin Instinct 2X Solar peut alors être considérée comme un accessoire de compétition. Élaboré selon les normes militaires américaines (MIL-STD-810) ce modèle peut très bien orienter son possesseur dans n’importe quel type d’environnement. La fonction GPS est notamment là pour cela.

Mais c’est surtout dans des milieux difficiles que cette montre connectée est très pratique. Munie d’une lampe de poche multi-LED intégrée, vous y verrez très bien dans le noir en l’ayant au poignet. Cette montre connectée est aussi faite pour les personnes aimant faire du sport en salle. Avec elle, ils pourront surveiller leur progression plus facilement. Des applications sportives pour la course, le vélo, la musculation ou la natation sont incorporées à la smartwatch.

Puis, la marque Garmin a perfectionné les options dédiées à la santé et au bien-être sur l’Instinct 2X Solar. Les chiffres affichés lorsque l’utilisateur désire connaître sa fréquence cardiaque sont plus précis. Et il en est de même pour le suivi de la respiration et les fonctionnalités d’évaluation du sommeil ou du taux d’oxygénation dans le sang.

En conclusion, la Garmin Instinct 2X Solar est une smartwatch est un allié précieux dans des environnements différents. Si vous devez souvent effectuer des activités en extérieur qui nécessitent que vous ayez une montre solide à votre poignet pour vous assister. Cette montre connectée est faite pour vous ! En plus de durée très longtemps sans être chargée, l’Instinct 2X Solar supporte très bien les chocs et la pression dans l’eau.