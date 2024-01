[CES] – JBL domine le marché des enceintes de soirée avec la nouvelle génération PartyBox

JBL, leader de l’audio, présente sa dernière gamme PartyBox au CES 2024. Cette gamme offre un son palpitant et des effets lumineux immersifs pour des soirées électrisantes. Avec des fonctionnalités améliorées, une autonomie prolongée grâce à une batterie remplaçable et une connectivité Bluetooth améliorée, JBL invite les fêtards à animer leurs soirées comme jamais auparavant.

Une nouvelle dimension pour les soirées

PartyBox Club 120, puissance et immersion

La PartyBox Club 120 dispose de la technologie son JBL Original Pro. Cette dernière offre un son puissant, des basses plus profondes et un spectacle de lumière dynamique synchronisé avec la musique. Avec une autonomie de jusqu’à 12 heures, la PartyBox Club 120 alloue deux entrées micro, une entrée guitare et est compatible avec l’application JBL PartyBox.

PartyBox Stage 320, emportez la fête partout !

La PartyBox Stage 320 est conçue pour être transportée facilement grâce à sa poignée télescopique et ses roues larges et robustes. Dotée du son JBL Original Pro Sound avec deux woofers haute sensibilité et deux tweeters, cette enceinte garantit que les utilisateurs ne manqueront aucun détail, même à volume élevé.

Elle offre jusqu’à 18 heures d’autonomie, qui peuvent être doublées grâce à une batterie remplaçable facile à installer. De plus, la technologie de recharge rapide FastCharge offre 2 heures d’autonomie en seulement 10 minutes de charge.

Les spécificités de la gamme JBL PartyBox

AI Sound Boost

Les deux modèles PartyBox intègrent la technologie d’HARMAN, AI Sound Boost. Cette innovation analyse l’audio en temps réel à l’aide d’un algorithme d’intelligence artificielle pour optimiser le niveau acoustique de sortie. De plus, les nouvelles enceintes PartyBox peuvent se connecter à d’autres PartyBox compatibles avec JBL Auracast ou à d’autres enceintes portables Auracast.

Micros sans fil JBL PartyBox

Les micros sans fil JBL PartyBox sont des accessoires essentiels pour les enceintes PartyBox. Ils sont faciles à utiliser et aussi compatibles avec toutes les enceintes de la gamme. Dotés d’une qualité vocale exceptionnelle et d’un son clair et prêt à l’emploi, ces micros garantissent les meilleures performances grâce à leur diagramme cardioïde. Ils minimisent davantage les bruits de manipulation et de respiration grâce à un système de montage antichoc.

Faciles à utiliser et prêts à l’emploi, les nouveaux micros offrent globalement 20 heures d’autonomie et une batterie rechargeable qui peut être chargée pendant l’utilisation.

Une expérience audio et lumineuse inoubliable

Carsten Olesen, président de l’audio grand public chez HARMAN, a déclaré : « Sans musique, pas de fête ! Avec les nouveaux produits de la gamme PartyBox de JBL, les utilisateurs pourront faire vivre leurs soirées grâce à un son de qualité supérieure et à un spectacle de lumières époustouflant. Ils peuvent les emporter à l’extérieur ou les transporter où qu’ils se trouvent. »

Disponibilité et Prix

Les produits de la gamme PartyBox seront disponibles sur le site de JBL en avril 2024. La JBL PartyBox Stage 120 se vendra au prix de 399,99 euros. Quant à la JBL PartyBox Club 320, elle sera au prix de 599,99 euros. Et enfin, les micros sans fil JBL PartyBox seront au prix de 129,99 euros. Profitez de la nouvelle génération d’enceintes PartyBox pour des soirées inoubliables.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.