HP : une fuite révèle le PC portable gamer le plus léger jamais construit !

Après l’Omen Transcend 16, l’Omen Transcend 14 de HP, découvrez la fuite du pc gamer léger n’yant jamais existé jusqu’à présent dans ce qui suit !

Les images et la fiche technique complète divulguées par Windows Report a révélé que le nouveau « né » de HP ne pèsera que 1,6 kg avec une épaisseur de moins d’un demi-pouce, environ 18 mm. Il faut donc croire que le Transcend 14 sera le PC portable gamer le moins lourd du marché, contrairement à son prédécesseur qui pesait dans les 2,17 kg ! Outre le format ultra slim dont ce nouveau PC s’est vu doter, il semblerait que ses performances vont bien au-delà de toutes les attentes !

Une fuite du PC gamer HP qui fera le bonheur de tous les joueurs ?

Depuis la fuite du PC gamer HP sur la toile, de nombreuses photos n’hésitent pas à vanter les mérites de ce nouvel ordinateur portable comme étant « le PC gamer le plus léger au monde ». Il semblerait qu’avec nos informatios, cela est bien vrai jusqu’à ce jour.

La machine fonctionne avec l’un des deux processeurs Meteor Lake, l’option la plus puissante étant l’Intel Core Ultra 9 185H. Composé de 16 cœurs, 22 threads et d’un cache mémoire de 24 Go, le processeur a une vitesse d’horloge maximale de 5,1 GHz.

Il sera associé à l’une des trois cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX, la meilleure étant la RTX 4070. Parmi les autres caractéristiques matérielles notables, on trouve jusqu’à 32 Go de RAM (comme sur l’ancien modèle) ainsi qu’une capacité de stockage maximale de 2 To.

Qu’en est-il du design dans tout cela… Un véritable top ou flop ?

Dans la fuite sur ce PC Gamer HP, nous avons pu remarquer que son design a plusieurs similitudes avec la version précédente à quelques ajustements près. En effet, le Transcend 14 ne dispose que d’un seul port USB-C sur le côté gauche, le Transcend 16 en dispose deux. Le deuxième port par contre se trouve à l’arrière, à côté d’une entrée HDMI. Toutefois, deux ports USB-A se trouve sur son côté droit.

Côté clavier, les touches fléchées Haut/Bas ont été remplacées par des demi-touches. De plus, le trackpad se trouve désormais au centre et non plus un peu à gauche. Assez déroutant pour des usagers qui ne sont pas familiarisés avec ce genre de touches.

Afin d’optimiser son système de refroidissement, HP a doté son nouveau PC gamer d’une paire de supports en caoutchouc. Ce point viendra compléter sa robustesse et ses ports de ventilation. En effet, il a pour fonction d’assurer la bonne circulation de l’air. De quoi éviter à l’ordinateur de se chauffer face à un jeu ultra-gourmand.

Il est même équipé d’une application qui permettra aux utilisateurs de contrôler le système de refroidissement interne. Vous pourrez ainsi personnaliser le fonctionnement de votre GPU et CPU en fonction des jeux que vous lancez dessus.

D’autres fonctionnalités intéressantes à la hauteur de l’attente des gamers ?

En ce qui concerne l’écran, le nouveau modèle est doté d’un meilleur écran OLED. Il peut afficher une résolution de 2 880 x 1 800 pixels. Pour ce qui est de son son frère de 16 pouces, la résolution atteint 2 560 x 1 600 pixels.

Nous devons mentionner que la fuite sur ce PC gamer HP mentionne un taux de rafraîchissement maximum de 120Hz. Cela est inférieur au taux de rafraîchissement du Transcend 16 qui est de 240Hz. Cela laisse supposer que le jeu sur l’ordinateur à venir ne sera pas aussi fluide. L’avenir nous le dira !

Parmi les caractéristiques notables, citons :

La prise en charge du Wi-Fi 7

Une webcam 1080p

Une autonomie de batterie pouvant atteindre 11,5 heures.

Nous ne savons pas quand le HP Omen Transcend 14 sera lancé. Par contre, selon Windows Report, il pourrait faire ses débuts au CES 2024, à savoir d’iciquelques semaines.