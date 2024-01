La fin de « Reacher » saison 2 expliquée : qui sont la 110e ?

Vous vous êtes demandé qui est la 110e unité dans la fin de la saison 2 de Reacher ? La réponse à cette question dans ce qui suit !

La saison 2 de la série « The Reacher » suit Jack Reacher, un ancien enquêteur de la police militaire. Il va recevoir un message codé indiquant que les membres de son ancienne unité, la 110e unité d’enquête spéciale, sont mystérieusement et brutalement assassinés l’un après l’autre.

Tiré de sa vie de vagabond, Reacher retrouve trois de ses anciens coéquipiers, membres de sa famille de cœur, pour enquêter : Frances Neagley, Karla Dixon et David O’Donnell. La saison 2 se concentre sur Reacher remontant la piste des assassins des membres de son unité. La série explore des flashbacks qui révèlent un autre aspect de sa personnalité en tant que charismatique leader d’équipe.

Qui est donc la 110e unité dans cette série ?

Dans la fin de la saison 2 de la série « The Reacher », la 110e unité d’enquête spéciale de la police militaire est composée de plusieurs membres clés. Parmi eux, on retrouve Maria Sten, Serinda Swan et Shaun Sipos, qui incarnent des membres importants de cette unité. De plus, Ferdinand Kingsley incarne A.M., un mercenaire qualifié de « fantôme » par la sécurité intérieure.

Quant à Robert Patrick, il joue le rôle de Shane Langston, chef de la sécurité d’une entreprise privée de défense aux antécédents douteux. Tandis que Domenick Lombardozzi incarne Guy Russo, un inspecteur de la police de New York au caractère bien trempé.

La série est saluée pour son action intense et son adaptation du 11e livre de best-sellers de Lee Child. Elle offre une expérience captivante pour les fans de l’univers de Reacher en surpassant la première saison. Diffusée depuis le 15 décembre 2023 sur Amazon Prime Video, cette saison vaut son pesant d’or !