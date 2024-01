Echo : la fin épique et la scène post-gen de la série Marvel expliquées

Voici comment se déroule la fin d’Echo, cette nouvelle série épique de Marvel qui aborde un tout nouveau genre pour les fans de MCU. Attentions spoilers !

Echo c’est cette nouvelle mini-série de Marvel qui met en scène une nouvelle héroïne, Maya Lopez. Vous pouvez la retrouver sur Disney+ et Hulu. Diffusée le 10 janvier 2024, avec tous les épisodes disponibles le même jour, cette mini-série est centrée sur le personnage de Maya Lopez.

Cette super-héroïne surhumaine aperçue dans Hawkeye a aussi droit à son heure de gloire. Bien que le ton soit décrit comme sombre et brutal, plus proche de la série Daredevil de Netflix, ce spin-off apporte un nouveau souffle à l’univers MCU qui s’emble être essoufflé après une année tumultueuse !

Quelle est la fin de la série Echo de Marvel

Après les événements de Hawkeye, le public va plonger à l’origine de Maya Lopez. Poursuivie par l’empire criminel de Wilson Fisk, le Caïd, elle doit faire face à son passé et renouer avec ses origines amérindiennes. Malgré son tempérament, Maya devra embrasser le sens de la famille et de la communauté pour s’en sortir. Intense, violente et captivante, la série de 5 épisodes offre des débuts prometteurs pour le label Marvel Spotlight.

Est-ce qu’il y a une scène post-gen à la fin ?

Cette question brûle toutes lèvres, d’autant plus que la série a tenue en haleine les fans de Marvel. A la fin de la série Echo, nous pouvons voir Maya épargner Fisk malgré les préjudices qu’il lui a fait subir. Alors, si vous vous demandez si la scène finale ne contient pas de scène post-générique, la réponse est non !

Bien que le personnage de Maya Lopez soit attachant, aucune indice laisse transparaître que son personnage fera un potentiel retour dans l’univers MCU. Cela nous montre que Marvel est bel et bien décidé de rompre avec la tradition. Le studio veut offrir de nouvelles perspectives à ses personnages. Quoi qu’il en soit, on pense la retrouver très prochainement. Comme elle entretient une relation étroite avec le super-vilain dans Daredevil : Born Again, elle pourra y faire son apparition.