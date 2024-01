Faut-il attendre la Renault voiture électrique 20 000 euros ? 

La voiture électrique coûte cher, toutefois, on a constaté une augmentation importante des ventes en 2023. Est ce le moment idéal pour en acheter une ou faut-il attendre que la voiture électrique Renault à 20 000 euros soit disponible ?

Dans le cadre de la transition vers une mobilité plus durable, les voitures électriques gagnent en popularité, mais beaucoup se heurtent encore à des obstacles budgétaires. Renault, pionnier de l’électrification automobile, a attiré l’attention. Il annonce le lancement d’un modèle abordable dont le prix avoisine les 20 000 euros. La question est la suivante : devons-nous attendre le lancement de cette voiture électrique Renault à prix abordable ?

La prochaine voiture électrique de Renault à 20 000 euros ?

L’annonce de Renault a suscité l’intérêt de nombreux consommateurs à la recherche de solutions éco-responsables sans sacrifier leur budget. Le prix bas promet une plus grande accessibilité à la mobilité électrique. Il s’agit d’une étape cruciale pour stimuler l’adoption à grande échelle.

La voiture électrique urbaine, baptisée « Legend« , sera lancée sur le marché à partir de 2025. Son prix d’entrée de gamme sera inférieur à 20 000 euros (avant déduction de toute subvention). A savoir que cette voiture électrique n’est pas importée de Chine. En effet, la Renault Legend sera construite en Europe.

Selon Reuters, le véhicule sera produit à l’usine de Novo Mesto en Slovénie, où l’actuelle Twingo et sa version électrique sortent déjà des chaînes de production. Le géant français de l’automobile n’a révélé que quelques détails sur le système de propulsion et les batteries de la petite voiture électrique. Il s’agira d’un « véhicule urbain sans compromis » consommant 10 kWh/100 km.

L’arrivée annoncée de la voiture électrique de Renault, d’une valeur de 20 000 euros, offre une perspective intéressante pour un marché plus compétitif. Cependant, la décision d’attendre dépendra de la situation personnelle de chaque consommateur et de sa disposition à explorer les alternatives actuelles sur le marché.

Le principal obstacle à l’achat d’une voiture électrique

Les voitures électriques font actuellement fureur en France. Cependant, leur prix constitue un obstacle majeur à leur adoption. En effet, une citadine électrique peut coûter jusqu’à 35 000 euros tandis qu’un SUV revient à 40 000 euros. Pour une berline, il faut compter 50 000 euros tandis qu’une voiture de luxe avoisine les 100 000 euros.

Or, une voiture à moteur thermique revient en moyenne à 26.000 euros. Une différence qui en rebute plus d’un à investir dans le modèle électrique. Ce tarif a des raisons simples : les offres sont encore restreintes et les modèles rétrofités sont rares. Mais en attendant la sortie de la voiture électrique Renault, il faut noter que cette tendance bénéficie du soutien des autorités locales et européennes.

Celles-ci se traduisent notamment par la prime écologique et le bonus à la conversion. De plus, dans plusieurs départements, il existe des aides supplémentaires.