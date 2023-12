Eyeware Beam sort une nouvelle version pour un meilleur suivi oculaire

Eyeware Beam v1.6.0, la dernière mise à jour du logiciel de suivi oculaire, est désormais disponible, et elle apporte des améliorations révolutionnaires. Cette nouvelle version offre une expérience immersive avec une technologie de pointe pour les utilisateurs équipés de webcams compatibles. La version 1.6.0 débloque le suivi oculaire au-delà de 60 images par seconde

Technologie de suivi oculaire avancée

Cette mise à jour introduit une technologie de suivi oculaire de pointe qui redéfinit la manière dont nous interagissons avec nos appareils. Avec Eyeware Beam v1.6.0, la précision du suivi oculaire atteint de nouveaux sommets, cela offre une expérience immersive exceptionnelle.

Gestion avancée de la caméra

Pour avoir plus de contrôle, Eyeware Beam v1.6.0 offre une gestion avancée de la caméra. Cela permet aux utilisateurs de choisir entre les modes « Exclusif » et « Partagé ». En mode « Exclusif », fixez une résolution et une fréquence d’images personnalisées pour une expérience optimale. Utilisez également « Eyeware camera » comme caméra virtuelle dans des applications tierces. Cela ajoute une dimension supplémentaire à votre utilisation quotidienne.

Optimisation UX pour une performance inégalée

Réduisez la latence, éliminez les secousses

Cette version présente une réduction significative de 50% des secousses pendant le suivi de tête, ainsi qu’une amélioration notable de la fluidité du suivi oculaire et de la réduction de la latence. Les utilisateurs peuvent maintenant ajuster les niveaux de filtrage pour le suivi de la tête et des yeux. Cela offre un équilibre personnalisable entre la réactivité et la douceur.

Profitez d’une expérience utilisateur sans pareille

Eyeware Beam v1.6.0 propose également des améliorations significatives de l’expérience utilisateur (UX), notamment l’élimination des pop-ups au démarrage pour éviter les interruptions en cas de déconnexion de webcams ou d’écrans. Les alertes ne s’afficheront désormais qu’au moment de l’activation du suivi.

Cette version comprend également des correctifs pour des problèmes potentiels, tels que la prise en charge d’affichages incompatibles avec l’énumération des périphériques de l’API Windows. Profitez pleinement de ces améliorations de performance et de fonctionnalités exceptionnelles, parfaitement synchronisées avec les offres exclusives du Black Friday. Eyeware Beam v1.6.0 est votre passerelle vers une expérience de suivi oculaire avancée et sans compromis.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.