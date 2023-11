Découvrez l’EPOS IMPACT 5000T, votre romance sonore avec Microsoft Teams

Le chant des ondes DECT à portée de l’oreille avec la série EPOS IMPACT 5000T – pour une romance sans faille avec Microsoft Teams

Écoutez la Clarté Vocale Exceptionnelle de l’IMPACT 5000T

Paris, 24 Octobre 2023: La diva des produits audio haut de gamme, EPOS, danse sous les projecteurs avec l’éblouissante série IMPACT 5000T, certifiée envoûtante par Microsoft Teams. Respirez la liberté de notre dernier casque DECT sans fil, savamment conçu pour chanter les louanges de Microsoft Teams Open Office, promettant la symphonie d’une qualité sonore à faire pâlir même le brouhaha des bureaux les plus en effervescence.

Son ultra-large bande et système antibruit avancé

Pourquoi simplement entendre quand on peut écouter? Offrez-vous la crème de la crème de la clarté vocale.

Les mélomanes cloîtrés dans des bureaux bondés ne peuvent pas se permettre de laisser le vacarme environnant saboter leurs appels. L’IMPACT 5000T, équipé d’un son ultra-large bande et d’un système antibruit avancé à deux microphones, est comme le ténor qui, en plein concert, apporte une clarté vocale sans égale à chaque appel. C’est comme écouter le silence dans un opéra de haute qualité.

Une expérience utilisateur exceptionnelle avec l’IMPACT 5000T

Les maestros des open-spaces, que ce soit au bureau ou à domicile, doivent pouvoir orchestrer des dialogues et des collaborations efficaces. Conçu comme une solution de casque flexible, et accordé à la perfection avec Teams, l’IMPACT 5000T danse au rythme de la technologie EPOS BrainAdapt™ – vous restez concentré plus longtemps, boostez votre productivité et finissez chaque journée en applaudissements.

Munie de son certificat Microsoft Teams, la série IMPACT 5000T et IMPACT SDW D1 USB (DECT Dongle) assure une expérience de toute beauté pour l’utilisateur final. C’est comme un baguette magique Teams, qui réveille Teams d’un seul clic, et répond aux notifications avec une baguette. La petite lueur du voyant LED annonce discrètement une nouvelle note, un appel manqué ou le déclenchement d’une nouvelle réunion.

L’IMPACT 5000T danse sur mesure aux exigences de la main-d’œuvre moderne, avec une connectivité triple pour un pas de trois avec votre ordinateur, votre bureau et votre téléphone portable. C’est la liberté de bouger sans entraves dans le bureau, portée sans fil jusqu’à 180 m / 590 ft. Confortables comme une caresse sur l’oreille avec des coussinets en similicuir, ces casques stylés vous habillent toute la journée.

La Sécurité au Cœur de l’IMPACT 5000T

La mobilité et la flexibilité grandissantes offrent de larges horizons de productivité, de collaboration et de service à la clientèle. Il existe toutefois un serpent dans ce paradis technologique: la sécurité. Avec l’appairage protégé, l’authentification en 128 bits et la sécurité DECT, l’IMPACT 5000T met en place un bunker contre les intrusions non autorisées. C’est le silence assuré que vos conversations restent confidentielles, impénétrables comme un verrou.

Theis Mørk, VP, Global Product Management chez EPOS, a déclaré avec passion : « C’est avec fierté et une émotion vibrante que nous annonçons le lancement de l’IMPACT 5000T, certifié pour Microsoft Teams : « Nous sommes fiers de dévoiler notre nouveau casque IMPACT 5000T certifié pour Microsoft Teams. Testé rigoureusement pour répondre aux normes exigeantes de l’Open Office, ce casque est le tout dernier ajout à notre illustre série IMPACT 5000. Et offre un son divin aux professionnels modernes flottant dans n’importe quel environnement.’

Place à la musique :

L’IMPACT 5000T : à partir de 365 € – achetez dès maintenant et la musique commencera !

Communiqué de presse du 06 Novembre 2023