La prochaine enceinte de Sonos aura un son nettement amélioré. Découvrez pourquoi

La nouvelle enceinte phare de Sonos serait assez différente de ses modèles existants. En effet, cette nouveauté pourrait émettre le son dans quasiment toutes les directions.

Sonos a passé l’année 2022 à se focaliser sur ses produits de milieu de gamme comme le Ray. L’entreprise s’est aussi concentrée sur le lancement de son propre service vocal. Aujourd’hui, elle serait, selon The Verge, prête à changer de centre d’intérêt en se tournant vers ses appareils haut de gamme. Une toute nouvelle enceinte connue sous le nom de code Optimo 2 serait en développement.

Le design de la nouvelle enceinte de Sonos

The Verge aurait aperçu les premières images de la nouvelle enceinte de Sonos. Se classant parmi ses appareils haut de gamme, cette enceinte porte le nom de code Optimo 2. Si la conception actuelle est conservée, cet appareil sera enfermé dans une coque à double angle. Il pourra aussi émettre du son dans quasiment toutes les directions et même vers le haut.

Les images actuelles montrent qu’il sera aussi grand que le Sonos Five. Cet ancien produit phare de Sonos a été lancé en 2015 et a fait l’objet d’une mise à niveau l’année dernière. La nouvelle enceinte devra quant à elle, être disponible en noir et blanc.

La performance d’Optimo 2

Des sources auraient révélé à The Verge des détails sur la performance de ce nouveau haut-parleur Sonos. Optimo 2 aura le double de RAM et jusqu’à huit fois plus de mémoire flash que les précédents modèles. Cela pourrait indiquer la prévision d’une prise en charge sur le long terme grâce à des mises à jour.

L’appareil aura également la connectivité WiFi et Bluetooth. Notez que jusqu’à présent, seuls les enceintes portables de l’entreprise prenaient en charge le Bluetooth. Sonos envisagerait aussi l’ajout de la lecture d’entrée de ligne et d’une entrée audio via une prise jack de 3,5 millimètres.

En tenant compte de ces caractéristiques, la prochaine enceinte de Sonos pourrait être le digne successeur de Five. The Verge indique que ce produit omnidirectionnel n’est que l’une des trois nouvelles enceintes sur lesquels travaillerait l’entreprise. Il vous faut notamment vous attendre à Optimo 1 et 1 SL.

Ces deux autres enceintes seront probablement plus petites. La mention « SL » signifierait « sans voix ». Cela suppose qu’il serait livré sans microphone et ne prendrait pas en charge le contrôle vocal. Sonos n’a toutefois pas encore daigné commenter ou confirmer ces informations.