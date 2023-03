Emotn N1, le premier vidéoprojecteur nomade à avoir obtenu une certification officielle Netflix

Emotn N1 a conquis Netflix principalement grâce à sa résolution native full HD 1080p, ses 500 Lumens ANSI et ses haut-parleurs haut de gamme. Peut-il aussi séduire nos cœurs ?

Nombreux sont les modèles de vidéoprojecteurs nomades qui sont actuellement mis en vente sur le marché. Cependant, aucun d’entre eux n’est encore officiellement compatible avec l’application Netflix. Emotn N1, lui, a parfaitement le droit de diffuser tous les contenus de cette plateforme américaine. Il est le premier dans sa catégorie à bénéficier d’une autorisation expresse en la matière. La performance de ce produit est-elle vraiment si impressionnante ? Nous vous présentons ses caractéristiques techniques, ses points forts et son prix dans cet article.

Les caractéristiques techniques d’Emotn N1

Avant toute chose, il convient de préciser qu’Emotn est une sous-marque de la société chinoise Dangbei, le plus grand fournisseur professionnel de services sur les grands écrans. Celle-ci a déjà développé différents systèmes d’exploitation et matrices logicielles. Elle a pour mission de proposer à ses clients une expérience audiovisuelle extraordinaire grâce à des produits multifonctionnels et innovants. Le vidéoprojecteur nomade N1 d’Emotn est justement le reflet de cette volonté. Il vous permet de regarder vos films, vos séries et vos animés préférés en qualité full HD 1080p native. Les images affichées sont incroyablement nettes et fidèles à la réalité.

La résolution et la taille de projection

La technologie HDR 10 du produit offre un contraste des couleurs particulièrement saisissant. Les blancs sont d’un éclat éblouissant et les noirs sont tout simplement profonds. L’Emotn N1 est également doté de 500 Lumens ANSI, ce qui permet à ses utilisateurs de visionner des contenus à la fois riches, clairs et vibrants de couleurs. Il bénéficie d’une luminosité exceptionnelle. En plus, sa capacité de projection peut aller de 60 pouces (1,67 mètre) jusqu’à 120 pouces ou 3,15 mètres. Sa fonction de zoom, elle, est susceptible d’être activée de 100 % à 50 %. Vous avez la possibilité de personnaliser librement la taille de votre écran selon vos envies et vos besoins.

La qualité sonore

Il faut savoir que la qualité cinématographique d’Emotn N1 est optimale grâce à la technologie Dolby Audio. Ce produit dispose également de deux haut-parleurs intégrés de 5 watts qui produisent du son clair et haute-fidélité. De même, son faible niveau de bruit de moins de 26 décibels vous donnera l’impression d’être au cœur de l’histoire que vous regardez. Ce vidéoprojecteur nomade intelligent offre une expérience immersive fascinante. Il est parfait pour transformer une pièce de votre maison en une véritable salle de cinéma.

Les points forts d’Emotn N1

En plus de faire preuve d’une qualité visuelle et sonore exceptionnelle, Emotn N1 permet différents types de contenus. Il présente également l’avantage de ne jamais afficher d’images floues pendant plus d’une seconde et d’adopter une configuration optimale. La marque défend aussi des valeurs écologiques. Elle tient à protéger l’environnement et à privilégier le confort visuel de ses utilisateurs. D’ailleurs, le vidéoprojecteur nomade N1 d’Emotn jouit d’une connectivité polyvalente, d’un poids idéal et d’une version Bluetooth améliorée.

Un appareil sous licence officielle Netflix

Avec Emotn N1, vous n’êtes plus obligé d’installer l’application Netflix depuis un autre fichier pour avoir accès à tous les contenus de cette plateforme américaine. Il vous suffit d’appuyer sur une touche de la télécommande dédiée pour entrer dans la vaste bibliothèque numérique. De plus, deux autres raccourcis clavier vous permettent d’accéder à deux autres sites de streaming populaires : Prime Vidéo et YouTube.

Une clarté limpide et remarquable

Emotn N1 est équipé d’un système d’autofocus laser ToF (Time of Flight) de pointe qui a le pouvoir de rendre chaque image affichée claire et nette. Aucune zone floue ne peut subsister pendant plus d’une seconde. Vous avez la possibilité de profiter pleinement de vos films, de vos émissions, de vos séries et de vos documentaires préférés.

Une configuration optimale

Grâce à sa technologie de correction automatique de la distorsion trapézoïdale, Emotn N1 peut être installé en quelques secondes. Vous pouvez le placer où vous voulez, les paramètres d’affichage de l’écran seront rapidement ajustés afin de prendre une forme parfaitement rectangulaire. Vous n’avez pas à utiliser vos mains pour modifier les configurations de la machine.

Un produit écologique

Selon les informations fournies par la marque, Emotn N1 ne consomme que 20 % de l’énergie d’un téléviseur, ce qui en fait un appareil respectueux de l’environnement. En plus, il a une durée de vie particulièrement longue. Il peut accompagner vos soirées ciné pendant plusieurs années.

Une protection oculaire intelligente pour votre famille

Emotn N1 a été conçu pour éviter la fatigue des yeux durant le visionnage d’un contenu multimédia. Grâce à son système d’imagerie par réflexion diffuse, la lumière qu’il émet est beaucoup moins rayonnante que celle d’un téléviseur. Le confort visuel est assuré !

Une connectivité polyvalente

Emotn N1 dispose d’un port USB, d’une entrée HDMI et d’un port Ethernet (Wifi). Vous pouvez le connecter à divers appareils et périphériques. Il est adapté à un usage personnel et professionnel.

Un poids idéal

Emotn N1 est moins lourd que la plupart des vidéoprojecteurs nomades. Il pèse environ deux kilogrammes, ce qui lui permet d’être facilement transporté. En plus, il possède les meilleures dimensions pour être manipulé. Il a 12,5 cm de largeur pour 18,2 cm de longueur et 19,2 cm de hauteur. En parlant de mesure, il convient également de préciser que ce produit est doté d’une sortie analogique jack de 3,5 mm.

Une version Bluetooth améliorée

La connexion Bluetooth d’Emotn N1 est proposée en version 5. Il s’agit de la plus récente et de la plus performante.

Le prix d’un Emotn N1

Le prix original d’un Emotn N1 est de 499 euros. Cependant, une promotion de lancement est actuellement disponible sur Amazon. Si vous utilisez le coupon de réduction offert par la sous-marque sur ce site d’e-commerce, vous pouvez économiser 50 euros. Une autre remise de 50 euros est également disponible avec le code promo « EMOTN50GO » lors de votre achat. Ainsi, il vous est possible d’avoir l’Emotn N1 à seulement 399 euros. Il convient de préciser que la promotion de lancement n’est disponible que pendant une période limitée.