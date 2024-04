L’essor des écrans tactiles transparents dans l’industrie numérique

Connect Innov, pionnier français dans le domaine numérique, introduit EcransTransparents.fr. Elle offre une gamme unique d'écrans tactiles transparents qui combinent design innovant et technologie avancée.

Une innovation visuelle au service de l'expérience utilisateur

Ces écrans tactiles transparents sont une promesse d'interaction réinventée entre les espaces et leurs utilisateurs. Que ce soit dans les hôtels de luxe, les boutiques ou les bureaux de prestige, ces dispositifs intègrent un design qui respecte l'esthétique des lieux tout en ajoutant une touche moderne.

Les écrans offrent une visibilité à 360 degrés et se fondent dans n'importe quel décor. Ils ne prennent pas de place inutile et embellissent l'espace avec leur présence discrète, mais élégante.

Avantages technologiques des écrans OLED

Au-delà de leur esthétique, ces écrans brillent par leur clarté et leur luminosité, grâce à la technologie OLED. Ils présentent les informations de manière nette et sont extrêmement économes en énergie. Ces écrans contribuent ainsi à une approche plus écologique.

Ecran polyvalent, adapté aux challenges de demain

Écran transparent tactile de 55 pouces

Le modèle phare de 55 pouces, avec ses grandes dimensions (1252.1 x 809.6 x 400 mm), est conçu pour apporter une modernité distinctive aux boutiques haut de gamme, aux hôtels de luxe et autres espaces tendance. Sa clarté et sa polyvalence font de cet écran un choix privilégié pour ceux qui cherchent à marier technologie et design.

Totem transparent tactile avec IA

Le totem de 55 pouces intègre de l'intelligence artificielle pour offrir des scénarios interactifs réalistes. Il améliore ainsi l'engagement des clients dans des secteurs variés comme le tourisme, la culture, l'éducation et le service client. Cette innovation favorise une interaction de qualité, proche de la communication humaine.

Cloisons murales transparentes sur mesure

Pour répondre spécifiquement aux exigences de chaque projet, Connect Innov propose des cloisons murales transparentes personnalisées. L'équipe expérimentée de Connect Innov accompagne ses clients pour assurer une intégration parfaite.

Impact sur l'engagement client

Les statistiques montrent que les dispositifs numériques attirent davantage de clients. Les écrans tactiles transparents sont des outils précieux pour captiver le public et transformer l'expérience client en interaction immersive.

Avec le lancement d'EcransTransparents.fr, Connect Innov redéfinit la manière dont les espaces interagissent avec leurs utilisateurs. Ces écrans tactiles transparents s'inscrivent comme des éléments clés pour un futur où design et fonctionnalité se rencontrent pour créer des environnements modernes et intuitifs.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.