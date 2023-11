Des questions après la fin de Loki saison 2 ? On vous donne les réponses !

La saison 2 de Loki a pris fin récemment et elle entraîne d’importants changements dans le MCU. Pour Tom Hiddleston, le protagoniste, cela signifie une nouvelle direction. Dans le dernier épisode intitulé « Glorious Purpose » diverses intrigues ont trouvé leur résolution, laissant place à de nouvelles questions captivantes.

Les révélations et les choix déchirants

La fin de la saison 2 de Loki a immédiatement repris après le cliffhanger de l’épisode 5. Durant ce dernier, Loki a tenté en vain de stabiliser le métier à tisser sur des siècles. En outre, l’artefact était destiné à gérer une seule chronologie, une mesure de sécurité cruciale pour préserver la Chronologie Sacrée.

Confronté à la Variante de Kang, Loki a dû faire un choix déchirant. Effectivement, il devait tuer Sylvie pour sauver Celui qui Reste et éviter les divergences chronologiques. Sinon, il devait laisser la mesure de sécurité s’activer.

En conséquence, cela aurait rétabli la Chronologie Sacrée, mais au prix de la destruction de la TVA.

Loki, le Maître du Temps

Ce choix crucial a été la charnière de la fin de Loki saison 2. En effet, il oblige ce dernier à faire face à la perspective de sacrifier Sylvie dans le but d’éviter un mal plus grand. Au final, il a rejeté son égoïsme et a tracé un chemin inattendu. Il s’est sacrifié pour devenir le maître du temps à la place de Celui qui Reste.

Dans un moment émouvant devant Sylvie et Mobius, Loki a déclaré : « Je sais ce que je veux. Je sais quel genre de dieu je dois être. Pour vous. Pour nous tous. » Son sacrifice a des conséquences majeures.

Effectivement, il a détruit la Chronologie Sacrée, créant un nouvel arbre du multivers. D’ailleurs, celui-ci se retrouve au centre, liant les branches du multivers.

Les répercussions et des questions en suspens

Cet acte héroïque a permis à la TVA de persister, offrant à ses amis la liberté de choisir leur destin. La fin de la saison 2 a des répercussions significatives pour Loki. En effet, il devient le nouveau maître de la TVA. Ainsi, il patrouille à travers différentes chronologies à la recherche de variantes de Celui qui Reste.

Malgré les spéculations sur le rôle de Kang, la finale a laissé des questions en suspens. Cela offre à Marvel Studios la flexibilité nécessaire pour développer l’intrigue à l’avenir. Si le Docteur Fatalis devait prendre le rôle du méchant principal, les possibilités restent ouvertes.

Loki au cœur du multivers

La position de Loki au cœur du multivers le place en danger, les Conquérants le considérant probablement comme une menace. Quelle que soit la direction choisie, Loki, Sylvie, et la TVA restent des éléments clés de la Saga du Multivers. Cependant, la fin de la saison 2 de Loki a apporté une conclusion apparente à leurs histoires.

Anticipation pour l’avenir du MCU

En conclusion, la fin de la saison 2 de Loki marque un tournant crucial dans le MCU. Les choix de Loki ont généré des conséquences majeures pour le multivers. Par ailleurs, la destruction de la Chronologie Sacrée et sa prise de pouvoir à la TVA créent un nouveau paysage narratif.

Loki, en tant que gardien du multivers, devient un personnage central, offrant aux fans une anticipation considérable pour l’avenir du MCU. Ces développements promettent une richesse d’intrigues à venir, faisant de Loki un acteur majeur dans l’évolution du MCU.