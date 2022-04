On vous présente les dernières batteries de secours puissantes et portables

Les batteries de secours portables sont aujourd’hui de plus en plus puissantes. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures batteries de secours que l’on peut trouver à l’heure actuelle. Si certaines batteries portables se limitent à une utilisation basique pour charger quelques appareils électroniques, d’autres allient puissance et nouvelles technologies pour permettre aux utilisateurs de pallier à toutes éventualités et d’utiliser ces générateurs solaires comme batterie de secours.

De nombreuses entreprises proposent des batteries de secours portables, mais il y en a une qui innovent de plus en plus et qui ont su se démarquer avec des batteries aux caractéristiques inégalables. Nous parlons bien évidemment de l’entreprise EcoFlow, et nous présenterons d’ailleurs ci-dessous les modèles phares qui font la réputation de cette marque de qualité.

Une entreprise qui innove dans les batteries de secours portables

EcoFLow surplombe donc le marché de la batterie de secours portable depuis quelques mois avec des produits aux caractéristiques inégalables. En effet, même si beaucoup d’autres entreprises proposent aujourd’hui des batteries portables fiables et performantes, aucune d’entre elles ne proposent des produits qui innovent vraiment.

Mais qu’est ce qui fait le succès d’EcoFLow ? D’une part, leurs batteries de secours portables sont équipées de technologies uniques et brevetées par l’entreprise elle-même. D’autre part, EcoFlow propose une gamme très large pour répondre à tous les types de demandes.

Des technologies brevetées

Toutes les batteries de chez EcoFLow sont équipées de deux technologies uniques, qu’on ne trouvera sur aucune autres batteries de secours portables :

Le X-Stream

Le X-Boost

Le X-Stream est un procédé qui va permettre aux batteries portables EcoFLow de se charger très, très rapidement. En effet, grâce à cette technologie, les utilisateurs pourront obtenir 80% de charge en une heure seulement, et 100% en 1,6h. A l’heure actuelle, c’est la charge la plus rapide du monde.

Le X-Boost, quant à lui, équipe la plupart des batteries de secours portables de la marque. Il donne la possibilité aux batteries d’atteindre des pics de puissance qui permettront d’alimenter des appareils très gourmands en électricité. A titre d’exemple, certaines batteries de chez EcoFLow peuvent alimenter des sèche-cheveux, des aspirateurs, ou même un taille-haie grâce au X-Boost.

Outre ces deux nouvelles technologies révolutionnaires, EcoFLow équipe ses batteries de secours portables de nombreuses fonctionnalités bien connues comme par exemple les trois modes de charge qu’on retrouvera sur toutes les batteries de la marque :

Prise murale

Panneaux solaires

Prise allume-cigare de votre véhicule

La charge via panneaux solaires peut elle aussi être très rapide grâce au X-Stream et aux panneaux de chez EcoFLow qui s’associent divinement bien aux batteries de la firme.

Un large choix de batteries de secours portables

Enfin, EcoFlow appuie sa réputation avec un très large choix de batteries de secours portables afin de répondre à tous les types de demandes. En effet, du simple campeur qui souhaite une batterie pour charger son téléphone, sa tablette, ou son ordinateur, au passionné d’énergie solaire qui vise à compléter une installation avec des batteries super puissantes, tout le monde peut trouver son bonheur avec la large gamme que propose EcoFLow.

Les modèles phares de batteries solaires portables EcoFlow

Puisque nous parlons des batteries de secours portables de chez EcoFLow, voici donc les modèles phares qui font la fierté de la marque. Vous remarquerez qu’on y trouve des batteries portables plus ou moins puissantes, qui s’adapteront à tous les types d’utilisateurs et à tous les budgets.

Note importante : toutes les batteries présentées ci-dessous sont équipées des technologies X-Boost et X-Stream.

EcoFLow River Pro

On commence tout de suite avec l’EcoFlow River Pro. Les batteries River de chez EcoFLow sont l’entrée de gamme de la marque. Le modèle River Pro, propose de très bonnes caractéristiques mais s’adresse avant tout aux personnes qui cherchent une batterie de secours d’appoint.

Caractéristiques techniques :

600 W (surtension 1 800 W)

7,6 kg

9 sorties différentes

Capacité évolutive

L’EcoFLow River Pro dispose aussi d’une capacité évolutive grâce à une batterie externe spécialement conçue pour ce modèle qui viendra doubler ses capacités. En ce qui concerne le prix de l’EcoFLow River Pro, il est de 749 euros.

EcoFLow Delta

Passons tout de suite à une des meilleures batteries de la firme ; l’EcoFlow Delta. Celle-ci sera parfaitement adaptée à une utilisation de secours pour des installations solaires à la maison. On pourra aussi l’emmener avec soi en vacances, dans un camping-car ou dans la voiture pour les amateurs de camping sauvage. Attention toutefois, cette batterie pèse 14 kg, il sera donc difficile de la transporter à la main sur de longue distance.

Caractéristiques techniques :

1 800 W (surtension de 3 300W)

14 kg

11 sorties différentes

4 prises CA

L’EcoFLow Delta est donc une batterie de secours portable taillée pour offrir une grande puissance à ses utilisateurs. En effet, vous allez pouvoir alimenter un lave-linge, un micro-onde, des plaques chauffantes, etc… Beaucoup de personnes utilisent aussi l’EcoFLow Delta comme solution de stockage pour compléter une installation solaire. Il faudra compter 1 399 euros pour acheter cette batterie surpuissante.

EcoFLow Delta Mini

Pour finir la présentation des batteries de secours portables phares de chez EcoFLow, nous avons choisi le Delta Mini. Cette batterie est la plus légère des Delta, elle associe donc facilité de transport et puissance à merveille.

Elle dispose aussi d’une entrée solaire de 300 W, ce qui en fait une batterie très utilisée chez les campeurs et chez les amateurs de photographie ou de vidéo en pleine nature par exemple. En effet, grâce à son poids revu à la baisse, elle est facilement transportable même dans un recoin d’une voiture bien chargée.

Caractéristiques techniques :

1 400 W (avec X-Boost : 2 200 W)

11 kg

9 sorties différentes dont USB-C

L’EcoFLow Delta Mini est affichée au prix de 999 euros sur le site officiel de la marque. C’est un rapport qualité/prix imbattable pour une batterie aussi légère et puissante.