Dell révolutionne l’expérience visuelle avec son nouveau moniteur 5K

Dell Technologies, leader mondial dans le domaine des technologies de l’information, dévoile sa dernière innovation en matière d’affichage avec le lancement du Dell UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub (U4025QW). Ce moniteur 5K de 40 pouces s’impose comme une référence, non seulement pour ses performances exceptionnelles, mais aussi pour sa certification cinq étoiles en matière de confort oculaire, une première sur le marché.

Le choix idéal pour les professionnels exigeants

Conçu pour répondre aux besoins des créateurs de contenu, des data scientists, et d’autres professionnels exigeants, le Dell UltraSharp 40 (U4025QW) offre une expérience visuelle inégalée. Doté d’une résolution 5K (5120 x 2160 pixels), il garantit une clarté et une précision d’image exceptionnelles. La technologie IPS Black optimise le contraste des couleurs. Tandis que la courbure de l’écran offre une immersion totale.

Priorité à la santé oculaire

Dans une démarche innovante axée sur le bien-être des utilisateurs, Dell a établi un partenariat avec TUV Rheinland. Le but de ce partenariat est de garantir que ses écrans respectent les normes les plus strictes en matière de confort oculaire. Les écrans UltraSharp sont les premiers à obtenir la certification cinq étoiles. Ces derniers répondent ainsi à des critères rigoureux visant à réduire les signes de fatigue oculaire.

Cette certification repose sur trois piliers clés :

Taux de rafraîchissement doublé : le taux de rafraîchissement de l’écran passe de 60 à 120 Hz. Cela offre des images en mouvement plus fluides et nettes. Capteur de lumière ambiante : un capteur de lumière ambiante ajuste automatiquement la luminosité de l’écran et la température des couleurs en fonction des conditions d’éclairage ambiant. Dell ComfortView Plus amélioré : réduction des expositions nocives à la lumière bleue grâce à un rétroéclairage LED sophistiqué.

Précision, productivité, et confort connectivité évoluée

Outre sa qualité d’image exceptionnelle, le Dell UltraSharp 40 offre une connectivité évoluée répondant aux besoins des professionnels modernes. Doté de ports Thunderbolt 4, HDMI 2.1, et DisplayPort 1.4, il permet une transmission fluide des images et minimise toute perte de qualité visuelle. Son espace colorimétrique DCI-P3/Display P3 de 99 % garantit des couleurs éclatantes et fidèles.

Le design de cet écran se distingue par sa finition argent platine épurée. Les ports d’accès rapide à l’avant, issus d’une conception intuitive, facilitent la connexion des périphériques externes. Ces caractéristiques offrent ainsi une expérience utilisateur fluide.

Une option compacte également disponible

Pour ceux qui recherchent un écran aux dimensions plus réduites sans sacrifier la qualité, le Dell UltraSharp 34 Curved Thunderbolt Hub (U3425WE) est une alternative intéressante. Avec une résolution WQHD (2560 x 1440 pixels), il offre également la certification cinq étoiles pour le confort oculaire, la technologie IPS Black, et la connectivité Thunderbolt 4.

Engagement en faveur de la durabilité

Dell Technologies s’engage activement à intégrer davantage de matériaux durables dans ses processus de production et d’emballage. Les écrans UltraSharp U4025QW et U3425WE sont fabriqués à partir de 85 % de plastique post-consommation recyclé (PCR) et d’aluminium 100 % recyclé. Ces écrans sont conformes aux normes environnementales les plus récentes, certifiés EnergyStar, TCO Edge, et porteurs du label EPEAT Or.

Dell est reconnu en tant qu’EPEAT Climate+ Champion. Il posséde le plus large portefeuille d’écrans ayant obtenu la certification EPEAT Climate+ sur le marché. Ces certifications attestent que les produits respectent les meilleures pratiques en termes de durabilité et de réduction des émissions.

Disponibilités à partir du 27 février 2024

Les deux écrans, Dell UltraSharp 40 Curbed Thunderbolt Hub (U4025QW) et Dell UltraSharp 34 Curbed Thunderbolt Hub (U3425WE), seront disponibles à partir du 27 février 2024. Ces lancements représentent une avancée significative dans l’offre d’écrans de haute qualité. Cette offre allie performance, confort visuel et durabilité. Dell Technologies confirme ainsi son engagement continu envers l’innovation et le bien-être de ses utilisateurs.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.