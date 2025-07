Découvrez le nouveau scooter électrique CUV e de Honda : votre compagnon idéal pour la ville !

Le CUV e, c’est le nouveau scooter électrique de Honda qui se prépare à transformer la mobilité urbaine.

Honda frappe fort avec son nouveau CUV e, un scooter électrique qui va changer la donne en ville. Ce modèle 2025 arrive après le succès de l’EM1 e et vise un public plus mature en quête de performances. Avec des performances qui ne laissent rien à désirer, il s’impose donc comme une alternative crédible aux scooters thermiques 125cc.

Que vaut le scooter CUV e en termes de performances ?

Ce modèle embarque un moteur électrique E-Drive de 6 kW sur le côté. Il se fait alimenter par deux batteries amovibles Honda Mobile Power Pack e de 50,3 V chacune. Avec cette configuration, le scooter Honda CUV e atteint une vitesse de pointe de 83 km/h. C’est largement suffisant pour la circulation urbaine et périurbaine. L’autonomie annoncée de plus de 70 km répond par ailleurs aux besoins quotidiens de la plupart des utilisateurs.

Quant à la recharge, elle s’effectue facilement à domicile grâce à un chargeur compatible avec les prises domestiques standard. Comptez 6 heures pour une charge complète ou 3 heures pour atteindre 75 % de capacité. Le scooter CUV e de Honda s’équipe en outre de batteries qui pèsent environ 10 kg chacune. Elles retirent facilement pour que vous puissiez les recharger séparément.

Une technologie connectée au service du quotidien

Le scooter se décline en deux versions distinctes. On a d’abord la version standard avec un écran TFT de 5 pouces. Puis, la version « Connected » qui se dote d’un écran de 7 pouces avec l’interface Honda RoadSync Duo. Cette technologie avancée du scooter Honda CUV e intègre une navigation exclusive aux véhicules électriques. Elle calcule automatiquement les trajets en fonction de l’autonomie disponible.

Côté équipement, Honda ne néglige aucun détail pratique. On retrouve un éclairage LED intégral et système Smart Key pour un démarrage sans clé. Ajoutez à cela une prise USB-C sous la selle, et même un système d’assistance à la marche arrière.

Disponible en trois coloris élégants (blanc, noir mat et argent), le scooter CUV e de Honda allie style moderne et fonctionnalité. Avec un poids d’à peine 119 kg ainsi qu’une hauteur de selle de 760 mm, il reste accessible à tous les gabarits. Il procure en même temps le confort et la fiabilité légendaires de la marque nippone.

