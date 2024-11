Découvrez ce nouveau vélo pour femmes, il est en libre-service à Paris !

Le vélo électrique Double Pony marque une évolution majeure dans l’offre de vélos en libre-service à Paris. Ce modèle innovant s’adresse principalement aux femmes. Il tient compte de leurs besoins spécifiques en matière de sécurité et de confort. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce véhicule innovant.

Double Pony, un nouveau vélo électrique en libre-service

Les femmes restent encore réticentes à adopter le vélo à Paris. Parmi les raisons, on compte la perception de l’insécurité et du manque d’adaptabilité des modèles disponibles. Selon une étude commandée par Pony, 77% des femmes jugent que le vélo est plus dangereux que d’autres moyens de transport. En réponse à cela, Pony a développé le Double Pony, une nouvelle offre intéressante pour le libre-service.

Le Double Pony est un vélo électrique biplace, plus large et plus stable. Il permet de transporter un passager dès six ans et offre une selle plus confortable. De plus, le Double Pony propose une position plus droite et un cadre de vélo plus accessible. Cela rend l’expérience de conduite plus agréable et moins stressante. C’est d’autant plus utile dans une capitale qu’on qualifie de “jungle urbaine”.

Un avenir durable et inclusif pour Pony à Paris

Ce vélo de ville électrique en libre-service est une création de l’opérateur Pony. Il entend répondre aux attentes croissantes des Parisiennes en matière de mobilité. En même temps, il se positionne comme un concurrent sérieux dans la course au contrat parisien de 2025.

Loin de se contenter d’une simple adaptation esthétique, Pony souhaite que ses vélos soient plus durables et écologiques. Le Double Pony est conçu pour durer, avec des composants de qualité supérieure. Parmi eux se trouve une fourche en cours de relocalisation en Europe ainsi qu’une batterie fabriquée en France. Cette batterie du Double Pony, vélo électrique pour femmes destiné au libre-service, est facile à réparer.

@getapony 🔥 @BxMetro



Les vélos et trottinettes partagés font désormais partie du quotidien des habitants de @Bordeaux et @BxMetro🍷



Ils représentent désormais 14% des déplacements, soit plus de 5 fois la moyenne nationale 📈



Nos Double pony y remplissent pleinement leur… pic.twitter.com/dnOeF33ZJJ — pony (@getapony) May 13, 2024

L’ambition de l’entreprise est de déployer plusieurs dizaines de milliers de ces vélos dans toute la France. Elle prévoit naturellement une forte concentration à Paris, où elle vise à installer entre 6 000 et 9 000 vélos d’ici 2025. L’objectif est de renforcer l’utilisation du vélo comme mode de transport alternatif. L’opérateur vise également à encourager davantage de femmes à franchir le pas. Pour ce faire, il propose un vélo électrique en libre-service simple et sécurisé.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.