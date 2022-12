Chez Decathlon, le prix de cette trottinette électrique se casse la figure !

En ce moment, Decathlon fait une promo exceptionnelle sur la trottinette électrique Oxelo R900E. À 459 €, il s’agit d’une idée de cadeau idéale pour vos proches, que ce soit pour une utilisation en ville ou à la campagne.

À l’approche de Noël, avez-vous déjà trouvé un cadeau à offrir à votre ami ou à votre famille ? Par exemple, les trottinettes électriques sont des idées cadeaux qui peuvent être offerte. Alternative économique au vélo électrique, la R900E est disponible chez Décathlon à partir de 459 €. Elle permet de se rendre au travail ou de se promener le week-end. Cette offre de Decathlon est un bon plan à ne pas rater.

Une trottinette électrique robuste et fiable en promo

L’OXELO RIDE 900 E est le premier e scooter ergonomique d’Oxelo. Cette trottinette a été conçue pour répondre aux besoins quotidiens des utilisateurs en ville. Affichant un design élégant aux lignes épurées, elle dispose d’un double système de pliage. Le premier système de pliage au-dessus de la suspension permettra de plier ce scooter en deux. Quant au système easy grip, il permet de plier rapidement les poignets. Sa taille une fois collée est de 1028 x 430 x 496 mm. Par ailleurs, comme il ne pèse que 14 kg, il sera très facile de le transporter.

La trottinette électrique Oxelo Ride 900 E comprend deux feux : un feu avant et un second situés dans le garde-boue arrière qui permet de prévenir les autres utilisateurs en cas de freinage. Sans oublier que cette trottinette intègre un écran intuitif sur la potence pour que vous puissiez voir toutes les informations dont vous avez. Notamment l’heure, la vitesse, le mode de conduite, l’autonomie restante en pourcentage et en km, la distance totale parcourue et le niveau de charge.

Cet e scooter a une vitesse maximale de 25 km/h et une autonomie de 25 km pour un utilisateur de 60 kg, sur terrain plat, à une vitesse constante de 15 km/h.

Une trottinette électrique pour en finir avec les embouteillages

L’Oxelo Ride 900 E s’équipe d’un moteur LG brushless d’une puissance nominale de 250W et d’une puissance de pointe de 430W. Elle peut gravir des pentes de 10 % d’inclinaison et sa vitesse maximale est de 25 kilomètres par heure. En outre, cet e scooter intègre une batterie de 36V et 6,4 Ah avec une capacité de 262 Wh. Cette dernière permet une autonomie de 25 kilomètres. Elle se recharge à 100 % en seulement 3 heures et 45 minutes.

L’Oxelo Ride 900 E repose sur des roues pleines, sans chambre à air, ce qui les rend increvables. La roue avant mesure 250mm est aussi antidérapante. Elle assure un confort optimal lors de la conduite. Sans oublier le frein à tambour intégré sur la roue arrière qui s’active facilement grâce au levier situé sur la poignée gauche du guidon.

Attention, au vu de ces différents avantages, il faut être réactif, car cette offre peut disparaître rapidement. Pour rappel, cette trottinette étant initialement affichée à 529 euros il s’agit donc d’une promo de -13 % dont on bénéficie aujourd’hui.