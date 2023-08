La date de sortie de GTA 6 se précise enfin via une déclaration de Take-Two

Le monde du gaming retient son souffle depuis plusieurs années en attendant l’annonce officielle concernant la date de sortie du très attendu Grand Theft Auto 6 (GTA 6). Récemment, des révélations officielles des inédites ont donné quelques indices sur cette fameuse date.

Alors, à quoi devons-nous nous attendre pour le prochain opus de cette franchise légendaire ?

Des indices révélés par Take-Two Interactive

Take-Two Interactive, la société mère de Rockstar Games, a récemment tenu une réunion avec ses dirigeants. Durant celle-ci, des informations intéressantes ont été dévoilées. Selon Karl Standoff, président de Take-Two, le jeu GTA 6 pourrait être lancé entre avril 2024 et mars 2025.

Comme toute sortie majeure dans le monde du gaming, GTA 6 fait l’objet de nombreuses spéculations et rumeurs.

Parmi elles, on peut citer un scénario se déroulant sur plusieurs décennies. Mais aussi, des personnages féminins plus présents et importants. Bien évidemment, on s’attend à des innovations en termes de gameplay. Et la map devrait être encore plus grande et détaillée que celle de GTA 5.

Toutefois, il est important de rappeler que ces rumeurs ne sont pas confirmées officiellement par Rockstar Games ou Take-Two Interactive. Il faut donc les prendre avec des pincettes.

GTA 6



– Discothèque

Et probablement un peu de l'histoire#GTA6 #GTA6LEAKS pic.twitter.com/m4GJaobur5 — GRAND THEFT AUTO VI (@RockstarGTAVl) August 1, 2023

Quid de la compatibilité à la sortie de GTA 6 ?

Si les informations révélées par le président de Take-Two se confirment, cela signifie que nous pourrions mettre la main sur GTA 6 dans un peu moins d‘un an.

Aucune information officielle n’a été donnée concernant la compatibilité de GTA 6 avec les consoles de la génération précédente (PlayStation 4 et Xbox One). Toutefois, il est fort probable que Rockstar Games privilégie le développement sur les nouvelles consoles pour tirer pleinement parti de leurs capacités.

Les possesseurs de consoles de l’ancienne génération devront donc peut-être envisager un passage à la PS5 ou à la Xbox X pour profiter de GTA 6.

Concernant encore le jeu, nous vous invitons à découvrir les rumeurs sur une police plus intelligente.