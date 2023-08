Crash de la sonde Luna-25 : ce pays veut réussir alors que la Russie a échoué

L’Inde se prépare pour un atterrissage en douceur de leur sonde sur la lune, juste après le crash de celle de la Russie. Le vaisseau spatial Chandrayaan-3 se prépare pour cette mission ambitieuse, espérant rejoindre le groupe sélect des pays réussissant cet exploit. Parmi les membres de ce club d’élite figurent les États-Unis, la Chine et l’ex-Union soviétique.

Une étape importante après l’échec de la mission Luna-25

Cette tentative survient à la suite d’un événement récent dans l’exploration lunaire. En effet, l’atterrissage sur la lune de la sonde Luna-25 de la Russie a récemment échoué. Effectivement, la Russie n’avait pas effectué de mission lunaire depuis 1976. Le vaisseau spatial de la mission s’est écrasé à la surface de la lune, soulignant la complexité de l’atterrissage spatial.

Objectif : le pôle Sud lunaire

L’objectif principal de la mission indienne est de faire atterrir Chandrayaan-3 près du pôle Sud lunaire. Cette région a suscité un grand intérêt scientifique en raison de son caractère encore largement inexploré. Réussir cet atterrissage ouvrirait la voie à une étude détaillée de la composition lunaire et d’autres éléments environnementaux cruciaux.

Les défis et les leçons des missions passées

L’expérience passée de l’Inde dans les missions lunaires a renforcé sa compréhension des défis à surmonter. La mission Chandrayaan-2 en 2019 n’a pas réussi à sécuriser son module d’atterrissage. Cependant, l’orbiteur a persisté en orbite lunaire. L’expérience de la mission Chandrayaan-1 en 2008 a découvert des dépôts d’eau gelée dans le sol lunaire. Cette découverte s’est avérée cruciale pour les missions spatiales à venir.

Les implications scientifiques et pratiques

La découverte de dépôts d’eau à la surface lunaire a des implications majeures pour la recherche spatiale. Ces réserves pourraient devenir vitales pour les missions habitées, fournissant eau, oxygène et même carburant.

Les défis partagés avec d’autres nations

L’Inde n’est pas seule à rencontrer des défis dans les atterrissages lunaires. Israël et le Japon ont également essuyé des revers récents dans leurs tentatives. La startup japonaise ispace a tenté un atterrissage financé par des fonds privés. Cependant, elle a rencontré des problèmes techniques de dernière minute, ce qui a entraîné un atterrissage accidenté sur la lune. Il en va de même pour la sonde Luna-25 de la Russie qui a fait un crash.

Le progrès actuel et les perspectives futures

La mission Chandrayaan-3 est actuellement en cours et montre des signes prometteurs. Les premières images de la surface lunaire ont été renvoyées peu après l’entrée du vaisseau en orbite. Ces développements soulignent l’importance croissante de l’exploration spatiale. De plus, ils mettent en avant la coopération internationale nécessaire pour les découvertes scientifiques et réalisations exceptionnelles.