Vider et nettoyer un Dyson V11 : le guide

Vous venez d'investir dans un aspirateur Dyson V11, cet appareil de haute technologie qui vous facilite le quotidien ? Mais saviez-vous qu'un entretien régulier est indispensable pour garantir son bon fonctionnement et sa durabilité, notamment au niveau du réservoir à poussière et des filtres ? Découvrez comment vider et nettoyer un Dyson V11 en quelques étapes simples.

Pour commencer : quand et pourquoi vider un Dyson V11 ?

La fréquence à laquelle il faut vider le réservoir à poussière de votre aspirateur balai dépend bien entendu de la superficie de votre domicile, mais aussi de vos habitudes de ménage. Il est préconisé de le faire dès que le bac atteint les 70 % de remplissage environ.

Pourquoi prendre la peine de vider son Dyson V11 en temps et en heure ? Tout simplement parce que cela permet d'éviter l'accumulation de poussières, résidus divers ou allergènes dans votre appareil, et ainsi maintenir une excellente performance d'aspiration. En outre, cela rendra plus plaisante et efficace votre expérience utilisateur.

Éteignez et débranchez l'appareil de sa base de chargement

Avant de procéder au vidage du réservoir à poussière, éteignez et débranchez systématiquement votre aspirateur balai Dyson pour éviter tout risque électrique. Patientez quelques secondes que l'appareil s'éteigne complètement, puis mettez-le en position verticale sur un support stable et sécurisé.

Une fois votre aspirateur éteint et débranché, localisez le bouton-poussoir qui permet de détacher le réservoir à poussière du collecteur transparent. Il est généralement placé au-dessus de ce dernier, à proximité immédiate du filtre d'évacuation d'air. Vous pouvez vous aider de la vidéo explicative fournie par le fabricant si le besoin s'en fait sentir. Autrement, nous vous proposons de consulter notre guide de nettoyage des aspirateurs Dyson.

Bref, appuyez fermement sur le bouton et retirez délicatement le réservoir en prenant soin de ne pas le renverser. Déposez-le idéalement sur une surface plane et propre pour éviter les débordements intempestifs.

Videz le bac à poussière dans une poubelle

Maintenant que vous avez en main le réservoir à poussière, approchez-vous d'un sac d'ordures ou d'une poubelle. Inclinez légèrement le bac vers le bas et ouvrez lentement le couvercle inférieur, qui pivote de manière articulée autour de son axe central. La poussière aspirée devrait alors s'écouler directement dans le sac.

Evidemment, certaines particules plus cohésives pourront rester coincées entre les parois du réservoir. N'hésitez pas à secouer délicatement l'accessoire ou à le tapoter doucement sur une surface plate pour en déloger les dernières saletés.

Nettoyez le collecteur transparent et le filtre de l'aspirateur

Après avoir vidé la poussière, il est conseillé de nettoyer régulièrement le collecteur transparent à l'aide d'un chiffon humide non pelucheux. Vous pouvez également utiliser un coton-tige légèrement humidifié pour accéder aux zones les plus difficiles d'accès.

Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de vérifier et nettoyer le filtre de l'aspirateur. Situé à l'arrière du Dyson V11, il s'agit d'un filtre HEPA lavable qui permet d'éliminer les allergènes présents dans l'air ambiant. Pour le décrasser, retirez-le simplement de son logement puis passez-le sous un jet d'eau tiède jusqu'à ce qu'il soit parfaitement propre. Laissez-le sécher entièrement avant de le remettre en place.

Remontez l'appareil

Une fois que le bac et le filtre sont propres et secs, replacez-les tous les deux dans leur compartiment respectif :

Refermez le couvercle inférieur du réservoir à poussière et clipsé-le fermement.

Insérez doucement le réceptacle dans le collecteur transparent, en prenant garde à ne pas forcer sur les parois.

Replacez le filtre en l'alignant correctement sur son logement, puis appuyez pour qu'il s'enclenche.

Votre Dyson V11 est désormais prêt à être utilisé de nouveau.

Bonus : astuce de nettoyage pour les brosses et accessoires

Pour optimiser encore plus votre expérience utilisateur, pensez également à entretenir régulièrement les brosses et accessoires de votre aspirateur balai Dyson. Vous pouvez les passer sous un jet d'eau tiède afin de déloger la poussière ou les saletés plus tenaces, puis laissez-les sécher complètement avant de les réutiliser.