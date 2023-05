Comment vider le cache de votre iPhone ?

Bien que des données sont stockables sur iCloud et d’autres services, il est important de noter que certaines données doivent rester sur votre iPhone. Cela inclut les applications que vous utilisez fréquemment et qui doivent être accessibles rapidement. iOS est conçu pour gérer l’espace de stockage sur votre iPhone en arrière-plan. Toutefois, il est possible de manquer d’espace, surtout si vous avez un iPhone avec une capacité de stockage limitée.

Dans ce cas, vous pouvez voir des avertissements et des erreurs qui vous encouragent à libérer de l’espace, et votre appareil peut ralentir. Vider le cache de votre iPhone est l’une des méthodes les plus rapides pour libérer de l’espace de stockage sur celui-ci.

Le cache de votre iPhone : ce que c’est et pourquoi il prend de la place

Votre iPhone stocke une grande quantité de données temporaires pour accélérer les choses et réduire la quantité de données téléchargées plusieurs fois. Les données mises en cache sont très courantes dans les navigateurs Web tels que Safari et Chrome.

Les navigateurs stockent des copies locales de pages Web pour un accès plus rapide. Ils stockent également des éléments statiques tels que les logos et les graphismes. Les médias sociaux tels que Facebook et Instagram ont une fonction de mise en cache pour les publications récentes.

De même, Google Docs conserve une mise en cache de vos travaux récents. Chaque application gère la quantité de données mise en cache, mais certaines d’entre elles peuvent devenir volumineuses avec le temps. Les navigateurs tiers comme Chrome ne sont pas aussi diligents que les applications intégrées d’Apple pour supprimer les données inutiles.

Pour vider le cache de Safari de votre iPhone, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

Ouvrez les Paramètres sur votre iPhone.

Appuyez sur Safari.

Appuyez sur « Effacer l’historique et les données du site web ».

Confirmez votre choix en appuyant sur « Effacer l’historique et les données ».

Ouvrez l’application Chrome sur votre iPhone.

Appuyez sur l’icône des trois points dans le coin inférieur droit de l’écran.

Dans le menu déroulant, appuyez sur « Paramètres ».

Faites défiler vers le bas et appuyez sur « Confidentialité ».

Appuyez sur « Effacer les données de navigation ».

Sélectionnez les types de données que vous souhaitez effacer, tels que l’historique de navigation, les cookies et les fichiers en cache.

Appuyez sur « Effacer les données de navigation » pour confirmer votre choix.

D’autres façons de libérer de l’espace de stockage sur votre iPhone

En plus de vider le cache, vous pouvez également libérer de l’espace de stockage. Pour cela, vous pouvez supprimer les applications que vous n’utilisez plus. Vous pouvez également supprimer des photos et des vidéos inutiles.

De plus, vous pouvez désactiver les téléchargements automatiques pour les applications musicales. Enfin, vous pouvez supprimer les messages et les conversations inutiles. Si vous avez besoin d’un stockage supplémentaire, il existe deux options à considérer.

La première est d’acheter un appareil de stockage externe. La seconde est de mettre à niveau votre iPhone avec une capacité de stockage supérieure.