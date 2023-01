Il est important de nettoyer régulièrement votre Mac pour libérer l’espace de stockage et améliorer les performances de votre ordinateur. L’un des moyens les plus efficaces de le faire est de supprimer les autres fichiers qui occupaient inutilement la place sur votre disque dur. Triez les éléments que vous pouvez rediriger vers un disque dur externe.

Les autres fichiers sur Mac sont généralement composés de fichiers temporaires, de caches de navigateur, de fichiers de sauvegarde et de fichiers de langue inutilisés. Ces fichiers peuvent facilement s’accumuler au fil du temps, en particulier si vous ne nettoyez pas régulièrement votre Mac.

Il est donc primordiale de renouveler cette opération autant de fois que nécessaire.

Voici quelques étapes pour supprimer les autres fichiers sur votre Mac :

Utilisez l’outil de nettoyage intégré à votre Mac : allez dans le Finder, cliquez sur « Aller » et sélectionnez « Utilitaires ». Ouvrez l’application « Stockage » et cliquez sur « Gérer ». Cela vous permettra de voir les fichiers qui occupent le plus d’espace sur votre disque dur. Sélectionnez les fichiers que vous voulez supprimer et cliquez sur « Supprimer ».

Nettoyer les fichiers temporaires : les fichiers temporaires peuvent également occuper beaucoup d’espace sur votre disque dur. Utilisez un outil de nettoyage de disque pour supprimer ces fichiers temporaires.

Supprimer les caches de navigateur : les caches de navigateur peuvent également occuper inutilement l’espace de stockage. Pour les supprimer, ouvrez votre navigateur web préféré et autorisez aux paramètres. Recherchez l’option « Supprimer l’historique de navigation » ou « Effacer les données de navigation » et sélectionnez-la.

Supprimez tous les fichiers de sauvegarde : si vous utilisez iCloud pour sauvegarder vos fichiers, assurez-vous régulièrement que vous n’avez pas de sauvegardes en double ou inutiles qui occupent l’espace de stockage. Pour supprimer ces fichiers, ouvrez les « Préférences système » et sélectionnez « iCloud ». Cliquez sur « Gérer » et sélectionnez les sauvegardes que vous voulez supprimer.

Supprimer les fichiers de langue inutilisés : ouvrez le Finder et allez dans le dossier « Applications »

Faites un clic droit sur l’application pour laquelle vous voulez supprimer des fichiers de langue inutilisés et choisissez « Afficher le contenu du paquet »Ouvrir le dossier « Ressources ». Recherchez et supprimez les fichiers de langue inutilisés. Ces fichiers ont généralement l’extension .lproj, et leur nom est le code de la langue (par exemple, « fr.lproj » pour le français). Pour maintenir votre ordinateur performant, vous devez libérer de l’espace sur Mac et vous devez renouvelez cette opération régulièrement.



Conclusion

Supprimer l’autre stockage sur votre Mac est un moyen efficace de libérer l’espace de stockage et d’améliorer les performances de votre ordinateur. Il est plus qu’important de nettoyer régulièrement votre Mac pour éviter l’accumulation de fichiers temporaires, de caches de navigateur, de fichiers de sauvegarde et de fichiers de langue inutilisés. En suivant les étapes décrites ci-dessus, et ceux le plus régulièrement possible, vous pouvez facilement supprimer l’autre stockage sur votre Mac et maintenir un espace de stockage propre et organisé. Il est également important de noter que pour éviter l’accumulation de l’autre stockage, il est préférable d’utiliser des outils de nettoyage régulièrement pour maintenir un bon état de votre Mac.