Le guide ultime pour nettoyer votre aspirateur Dyson

Maintenir un aspirateur Dyson en parfait état de marche nécessite un entretien régulier, notamment le nettoyage et l'entretien des différents composants. Poursuivez la lecture. Nous vous montrerons comment nettoyer un aspirateur Dyson efficacement et sans difficulté.

1️⃣ Vider et nettoyer le bac à débris

Pour commencer, il faut vider le bac à débris de votre aspirateur Dyson. Retirez-le de l'appareil et ouvrez-le selon les instructions du fabricant. Ensuite, jetez les débris accumulés à l'intérieur et rincez-le à l'eau claire. Laissez sécher avant de remonter le bac sur l'aspirateur.

Les brosses se trouvent au bout de la tête de brosse et sont responsables de capter les cheveux, les fibres et autres saletés. Pour assurer une aspiration optimale, vérifiez régulièrement qu'elles ne sont pas obstruées par des amas de poussière. Nettoyez-les si nécessaire avec un couteau, en faisant attention à ne pas abîmer les poils. Quant à la tête de brosse, elle doit aussi être vérifiée fréquemment pour éviter toute obstruction. Si besoin, retirez-la en tirant doucement, puis ôtez les débris coincés à l'intérieur. Vous pourrez ensuite la remettre en place facilement.

2️⃣ Nettoyer le filtre de votre aspirateur Dyson

Tous les aspirateurs Dyson sont équipés d'un filtre qui retient les particules fines et évite qu'elles ne soient expulsées dans l'air ambiant. Ce filtre doit être nettoyé au moins une fois par mois, selon l'utilisation que vous faites de votre appareil. Suivez ces étapes pour le faire efficacement :

✔️ Retirer le filtre de l'appareil

Selon le modèle de votre aspirateur Dyson, le filtre se situe soit à l'avant de la machine, soit au-dessus du bac à débris. Retirez-le conformément aux instructions du fabricant ou en effectuant un quart de tour.

✔️ Laver le filtre sous l'eau froide

Rincez abondamment le filtre sous l'eau froide jusqu'à ce que l'eau s'écoule claire. Veillez à ne pas utiliser d'eau chaude, car cela risquerait d'endommager le filtre. Laissez sécher pendant environ 24 heures avant de le remettre en place.

3️⃣ Vérifier et nettoyer le tube télescopique et le flexible

Le tube télescopique et le flexible sont deux autres éléments essentiels de l'aspirateur Dyson qui doivent être entretenus régulièrement. Ils permettent d'atteindre les coins et recoins de vos pièces et assurent une aspiration efficace des poussières. Vérifiez l'état du tube télescopique en le retirant délicatement de l'appareil. Inspectez-le pour détecter d'éventuels bouchons ou amas de poussière, et retirez-les si nécessaire à l'aide d'un long objet fin, comme un cintre métallique déroulé. Reconnectez ensuite le tube à l'aspirateur.

Examiner le flexible. Retirez-le de l'appareil et inspectez-le soigneusement à l'intérieur pour repérer d'éventuelles obstructions. Si vous en trouvez, il suffit généralement de les retirer à la main ou à l'aide d'un ustensile long et fin. Une fois le flexible nettoyé, remettez-le en place sur votre aspirateur Dyson.

4️⃣ Nettoyer la tête de plancher et les accessoires

Pour les modèles balai de Dyson, il est aussi recommandé de nettoyer la tête de plancher et les divers accessoires fournis avec votre appareil. Suivez ces conseils pour bien entretenir ce type d'aspirateur :

Nettoyer la tête de plancher

Comme pour la tête de brosse mentionnée précédemment, vérifiez que la tête de plancher ne présente pas d'obstructions et nettoyez-la si nécessaire. Vous pourrez ainsi continuer à profiter d'une aspiration optimale sur tous types de sols.

Entretenir les accessoires

Pensez également à entretenir les différents accessoires fournis avec votre aspirateur Dyson, comme la brosse meuble ou le suceur plat. Retirez les amas de poussière qui s'y sont déposés au fil des utilisations et lavez-les sous l'eau froide en cas de besoin. Séchez-les bien avant de les ranger ou de les remonter sur votre appareil.