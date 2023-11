Comment le MCU a prédit la fin de Loki il y a 12 ans !

La fin de Loki avait été prédite dès les sorties de Thor et Captain America : The First Avenger de Marvel en 2011. Elle a achevé un cycle, renouant avec la première et le destin de Loki. D’ailleurs, cela s’est produit bien avant que la série ne le fasse de manière explicite.

La mission de Loki révélée

Dans l’épisode intitulé « Glorious Purpose », la fin de la mission de Loki, prédite par le MCU, était révélée. Il devait prendre la place de Celui qui Reste, régnant sur la citadelle à la fin des temps. Cette prédiction était une théorie populaire parmi les fans. Cela s’explique par les indices subtils dans la série et l’influence des comics Loki : Agent of Asgard.

Le remodelage du multivers par Loki

À la fin, Loki, en inversant le métier à tisser temporel, a remodelé les « branches » en un arbre multiversel, une situation prédite par le MCU. D’ailleurs, l’imagerie poétique de l’arbre de Loki rappelle Yggdrasil, l’arbre sacré de la mythologie nordique.

Cette référence s’inscrit dans la continuité des films précédents. Notamment, Thor : Ragnarok a couvert les événements du Ragnarok et la destruction d’Asgard.

Les préfigurations de Yggdrasil dans le MCU

Les fans attentifs auront noté que le MCU avait prédit depuis longtemps la fin de Loki. En outre, Yggdrasil avait été teasé pour la première fois dans Captain America: The First Avenger en 1942. C’était lorsqu’ils ont vu Red Skull rechercher le Tesseract.

Thor, en 2011, mentionnait également l’Arbre-Monde, établissant ainsi une connexion avec la mythologie nordique. Cependant, Loki a réimaginé Yggdrasil comme un arbre au centre de l’univers, représentant le multivers.

Loki en tant que Dieu des Histoires

La révélation de Loki en tant que Dieu des Histoires dans la saison 2 renvoie aux références à l’ouroboros. Bien que le MCU n’ait pas pu prédire l’ampleur de la fin de Loki, des éléments liés à la mythologie nordique ont été esquissés dès 2011. D’ailleurs, cela s’est manifesté dans les arcs des personnages de Thor.

L’ironie du vol du Tesseract par Loki

L’ironie persiste dans le vol du Tesseract par Loki, caché derrière une fresque d’Yggdrasil avant la Seconde Guerre mondiale. Plus tard, il l’utilise comme la Pierre de l’Espace qui a conduit Loki à l’AVC, créant ainsi une boucle temporelle fascinante.

Des préfigurations riches et un avenir incertain

La fin de la saison 2 de Loki a été riche en préfigurations prédites par le MCU. En effet, on le voit avec des affiches montrant Loki dans sa tenue finale, cornes incluses. L’avenir des personnages reste incertain.

Par exemple, Loki est maintenant tout-puissant et hors des réalités temporelles. Dans ce contexte, il pourrait jouer un rôle crucial contre les variants de Kang le Conquérant.

Des possibilités intrigantes avec la puissance de Loki

Bien que la saison deux de Loki n’ait pas de scène post-générique, elle a été conçue comme une histoire de deux saisons. En outre, la puissance nouvellement acquise de Loki suggère des possibilités intrigantes. Le personnage déclare ne pas vouloir s’asseoir sur un trône à la fin. Cependant, comme le soulignait Ian Malcolm de Jurassic Park, la vie trouve toujours un moyen.