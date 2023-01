Comment détecter une caméra cachée avec votre téléphone ?

La lumière infrarouge d’une caméra cachée ou pas est normalement invisible à l’œil nu, mais pas pour un téléphone.

Avec l’évolution technologique, le respect de votre vie privée représente un enjeu important pour votre sécurité et votre bien-être. Voici donc comment faire pour trouver d’éventuelles caméras cachées.

Détecter une caméra cachée grâce à votre téléphone

Si un appareil photo est capable de photographier à basse lumière, c’est qu’il capte la lumière infrarouge. Ce rayon lumineux est normalement invisible aux yeux humains. Le capteur de la caméra de certains téléphones peut cependant toujours voir cette lumière-ci.

Il se peut que ce soit la caméra avant uniquement qui « voit » cette lumière. D’autres terminaux comme le Pixel 6 peuvent la capter via leur caméra avant et arrière. Pour vérifier cela, allumez la télécommande de votre téléviseur et aussi la caméra de votre téléphone. Si vous voyez une petite lumière fixe ou clignotante alors votre caméra capte l’infrarouge.

Maintenant, faites-en sorte que la pièce dans laquelle vous êtes, soit le plus sombre possible. Balayez lentement la pièce dans laquelle vous êtes avec votre caméra de téléphone allumée. S’il y a une caméra cachée allumée alors normalement, vous allez pouvoir la détecter avec votre téléphone.

Vérifier s’il y a une tierce personne connectée à votre réseau

Détecter la connexion d’un autre utilisateur à votre réseau, permet aussi de prouver qu’il y a une caméra cachée chez vous-même sans téléphone. Pour ce faire, trouvez-vous des applications d’analyse de réseau. Elles vous permettent de voir quels sont les appareils connectés à votre réseau local. Vous verrez ainsi lesquels s’y connectent sans votre consentement.Et si vous n’avez rien trouvé, mais que vous soupçonnez fortement être espionné, achetez-vous un détecteur de radiofréquence. Cet appareil capte les signaux émis par une caméra cachée, un microphone ou un appareil photo dissimulé chez vous-même sans téléphone.