Comment convertir vos stores en stores connectés sans dépenser une fortune ?

Comment convertir ses stores en stores connectés ? Si vous vous êtes posé cette question, voici quelques points que vous devez sûrement pour éviter de vous ruiner !

Si vous pouvez installer des stores traditionnels, il est sûr que vous pouvez installer des stores intelligents ! L’exception est que les stores intelligents sont câblés dans votre mur. Toutefois, il existe des alternatives moins coûteuses et beaucoup plus faciles à mettre en place, à la portée de tout le monde. Sans plus attendre, voici ceux dont vous aurez besoin pour convertir vos stores en stores connectés et intelligents !

La simplicité : choisir parmi les stores intelligents déjà existants

Étant donné que les stores utilisent un large éventail de mécanismes pour s’ouvrir et se fermer, les améliorations apportées aux stores intelligents sont tout aussi variées. Parmi les plus simples, il faut noter ceux de la marque Soma Smart Shade. Ils se fixent directement sur le cordon pour faire monter et descendre la commande.

Ils sont les plus faciles à installer et les moins chers du marché. Si vous souhaitez miser sur un modèle plus complexe, le modèle MySmartRollerShade de Tilt est parfait. Bien qu’il soit plus difficile à installer, il offre un aspect beaucoup plus homogène.

La marque SwitchBot quant à elle, propose une large gamme de modèles au choix. Vous avez le SwitchBot Curtain 3 qui ouvrira ou fermera les rideaux installés sur les portes coulissantes en verre. Quant au SwitchBot Blind Tilt, il inclinera automatiquement vos stores traditionnels en fonction de l’ensoleillement.

Le moins cher : convertir en stores connectés les stores traditionnels !

Si vous avez l’âme bricoleur, sachez que vous pouvez convertir vos stores non-connecté en stores connectés. Cela vous permettra de faire des économies tout en bénéficiant des différents avantages des stores intelligents. Il existe de nombreux tutos et DIY auxquels vous pouvez vous inspirer. Il suffit juste de les suivre étapes par étapes.

Facile à installer, certains modèles se montent directement sur le cadre de la fenêtre comme des stores ordinaires, à ceci près qu’ils nécessitent des piles. D’autres stores intelligents utilisent un bloc rechargeable que vous pouvez brancher lorsque l’énergie est faible.

Certains modèles nécessitent l’intervention d’un professionnel. Pensez toutefois à l’alimentation pour que vos stores intelligents fonctionnent correctement. Par exemple, avec les stores intelligents Ikea Fyrtur, les piles peuvent durer entre deux à trois mois avant d’être rechargée. Veuillez donc vous renseigner au préalable lors de votre choix.