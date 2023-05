Centres d’examen du code de la route : où s’inscrire ?

Avant la loi Macron de 2016, les centres d’examen du code de la route étaient peu nombreux. Heureusement qu’aujourd’hui, des prestataires privés ont le droit de gérer des établissements agréés.

Afin de réduire le temps de passage du permis de conduire, l’État français a tenu à multiplier les centres d’examen du code de la route. Ainsi, les candidats ne se découragent pas à cause du délai d’attente trop long qui pouvait aller jusqu’à 96 jours avant la réforme de 2016. Actuellement, celui-ci ne peut pas excéder 45 jours, ce qui est une énorme progression. Pour qu’un établissement obtienne l’agrément, il lui suffit de déposer une demande au ministère de l’Intérieur. Il faut également faire une déclaration d’ouverture d’une salle d’épreuve théorique générale en Préfecture. Dès que l’autorisation est accordée, le centre apparaît sur la liste officielle.

Quels sont les meilleurs centres d’examen du code de la route ?

Les meilleurs centres d’examen du code de la route incluent ceux de La Poste, d’Objectif Code et de Dekra. Ils rassemblent également les salles de Code’ngo et de Pointcode.

La Poste

La Poste possède 700 centres agréés sur l’ensemble du territoire français, y compris les DOM-TOM. Avec elle, vous obtiendrez les résultats de votre épreuve théorique générale du permis en moins de 24 heures.

Objectif Code

Objectif Code dispose de 850 centres d’examen du code de la route répartis à travers la France. Grâce à lui, vous avez la possibilité de réserver une session pour le lendemain directement. Néanmoins, pour annuler la séance, il est essentiel de prévenir au moins 2 jours à l’avance.

Dekra

Dekra vous permet de vous inscrire dans l’un de ses 252 centres agrés. Il vous donne la possibilité de choisir le jour de votre session d’examen. Vous n’aurez qu’à payer les frais fixés par l’État de 30 euros.

Code’ngo

L’un des 234 centres d’examen du code de la route de Code’ngo peut aussi vous accueillir pour votre épreuve théorique générale du permis. Pour annuler votre passage, il vous suffit de l’en informer au moins 24 heures à l’avance. Vous pouvez également repousser la séance à une prochaine fois si vous ne vous sentez pas prêt.

Pointcode

Pointcode met à votre disposition plusieurs centaines de centres d’examen du code de la route. Il s’agit de l’un des derniers organismes ayant obtenu l’agrément du ministère de l’Intérieur. Pour vous inscrire dans l’un de ses établissements pour l’épreuve théorique générale du permis, vous n’aurez qu’à réserver une session en ligne. Cependant, vous n’êtes pas obligé de prendre un rendez-vous pour vous présenter à la séance d’examen. Vous pouvez vous rendre dans l’un de ses centres agréés le plus proche de votre domicile dès que vous êtes prêt.

L’inscription dans l’un des centres d’examen du code de la route s’effectue en trois étapes clés. D’abord, vous êtes amené à choisir un établissement agréé. Pour ce faire, vous n’aurez qu’à consulter la liste affichée sur le site web officiel de chaque prestataire. Celle-ci tient généralement compte des villes et des créneaux disponibles. Ensuite, vous êtes invité à fournir certaines informations personnelles telles que votre nom, votre date de naissance et votre Numéro d’Enregistrement Préfectoral Harmonisé ou NEPH. Enfin, vous n’aurez plus qu’à payer les frais d’inscription de 30 euros et à attendre le jour de votre examen.