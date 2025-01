Ce kit transforme votre vélo en électrique sans un seul outil nécessaire !

Le kit BikeOn permet de transformer facilement un vélo musculaire en vélo électrique. Il offre une solution rapide et amovible pour les cyclistes. Ce système innovant se distingue des autres kits d’électrification par sa simplicité d’installation et son efficacité. Il permet un passage sans effort entre un vélo traditionnel et un vélo électrique.

Un kit pour avoir un vélo électrique en quelques minutes

Cet outil se démarque par sa facilité d’installation et son caractère amovible. Contrairement à d’autres solutions d’électrification, il ne nécessite aucune modification permanente sur le deux-roues. Le BikeOn se fixe simplement sur la cassette du vélo, à l’aide d’un rotor qui s’adapte au plus grand pignon de la roue arrière. En quelques secondes, ce système innovant permet d’ajouter un moteur pour entraîner la roue arrière. Il assure en même temps une expérience de pédalage naturel grâce à un capteur de couple intégré.

L’installation de ce kit de conversion en vélo électrique nécessite un peu plus de temps lors de la première utilisation. Par contre, une fois en place, le processus devient extrêmement rapide. Cette fonctionnalité fait du BikeOn une solution idéale pour ceux qui cherchent une assistance électrique occasionnelle. Elle se montre notamment pratique pour les trajets urbains ou les montées difficiles. Le cycliste garde la possibilité d’utiliser son vélo sans moteur pour des sorties sportives ou récréatives.

Quid des performances et de l’autonomie du BikeOn ?

Le moteur électrique du kit pour vélo BikeOn offre un bon rendement tout en s’adaptant aux exigences légales de chaque région. En Europe, il se limite à 250 W pour respecter la législation, tandis qu’il peut atteindre 750 W aux États-Unis. Une batterie au format bidon, qui propose une capacité de 250 Wh, alimente le système. Elle permet une autonomie de 30 à 35 km, en fonction du terrain, du niveau d’assistance et de l’effort du cycliste.

Ce kit pour transformer un vélo en électrique également de capteurs intelligents tels qu’un accéléromètre et un gyroscope. Ils ajustent automatiquement le niveau d’assistance en fonction de l’effort que fournit le cycliste. Cela garantit un pédalage fluide tout en offrant une puissance d’assistance optimale sans nécessiter de gâchette ou de manipulation supplémentaire. Par contre, il reste un investissement relativement coûteux, avec un prix de 1999 euros. Ce tarif est élevé comparé à d’autres solutions d’électrification amovibles.

