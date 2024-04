Des idées cadeaux parfaites pour la fête des Mères et des Pères

À l'occasion des célébrations de la fête des Mères et de la fête des Pères, Audio-Technica ouvre les portes d'un monde où la qualité sonore rencontre le design et l'innovation avec sa nouvelle gamme audio. La marque prestigieuse présente une sélection méticuleusement choisie d'écouteurs et de platines vinyles. Conçus pour les passionnés de musique et les esthètes du son.

Surprenez vos proches avec la nouvelle gamme d'Audio-Technica

Des écouteurs pour chaque style, ATH-SQ1TW

Pour démarrer, les ATH-SQ1TW se révèlent être le choix idéal pour ceux qui recherchent à la fois style et fonctionnalité. Disponibles en six coloris tendance, ces écouteurs sans fil promettent une expérience sonore de qualité supérieure. Avec une autonomie impressionnante et des fonctionnalités telles que le mode Hear-Through, ils se positionnent comme un accessoire indispensable pour les mélomanes. À 59 euros TTC, ils offrent un excellent rapport qualité-prix.

L'élégance du vinyle, AT-LPW50BTRW

L'AT-LPW50BTRW, avec son élégant placage en bois de rose, transporte l'auditeur dans une autre époque. Cette platine manuelle combine l'artisanat traditionnel et la modernité avec sa compatibilité Bluetooth. Équipée d'une cellule phono de haute performance, elle garantit une qualité sonore exceptionnelle pour les amateurs de vinyles. Proposée à 499 euros TTC, elle représente un investissement dans la durabilité et la qualité.

Édition limitée, ATH-M50xBT2IB Ice Blue

Le casque ATH-M50xBT2, désormais disponible en édition limitée Ice Blue, s'adresse aux connaisseurs en quête d'une expérience auditive sans compromis. Héritant de la signature sonore emblématique de la marque, ce modèle sans fil promet clarté et basses profondes.

Avec des fonctionnalités avancées telles que les réglages d'EQ personnalisables via l'application Audio-Technica Connect, il se distingue comme un choix de prédilection pour les audiophiles. Son prix varie de 159 euros TTC pour la version filaire et à 199 euros TTC pour la version Bluetooth.

Nomadisme musical, Sound Burger

Enfin, le Sound Burger se présente comme la solution idéale pour les auditeurs nomades. Son design compact et sa portabilité en font l'accessoire parfait pour les amateurs de vinyles en déplacement. Il est compatible en Bluetooth et est équipé d'un port USB-C. Disponible en trois coloris à 229 euros TTC, il marie parfaitement fonctionnalité et style.

Audio-Technica s'affirme une fois de plus comme une marque incontournable pour les amateurs de son de qualité. Elle propose des options variées pour tous les goûts et tous les budgets. Avec cette nouvelle gamme Audio-Technica, célébrer la fête des mères et des pères devient une occasion de partager le plaisir de la musique de qualité.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.