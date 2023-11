[BLACK FRIDAY] – Le drone Bundle DJI Avata Pro-View à seulement 1019 euros.

Vivez l’aventure aérienne ultime avec le Bundle DJI Avata Pro-View. Un combo de technologie de pointe qui repousse les limites d’un drone. Doté d’un drone UAV quadricoptère FPV offrant une vidéo stabilisée en 4K, un FOV super large de 155°, et des fonctionnalités avancées telles que le freinage d’urgence et le vol stationnaire, ce bundle est conçu pour les passionnés de drones exigeants.

Une promotion exclusive à ne pas manquer

En ce moment, profitez d’une promotion exceptionnelle de 12%. Le prix est à seulement 1019 euros au lieu de 1159 euros, TVA incluse. Mais ce n’est pas tout ! Facilitez votre achat avec notre modalité de paiement en 4 fois : payez seulement 254,75 euros par versement, sans frais supplémentaires.

Embarquez dans une expérience de vol immersive avec le nouveau RC Motion 2 et les DJI Goggles 2 inclus dans le bundle. Cette offre exclusive vous permet de découvrir la puissance et la technologie de pointe de DJI à un prix irrésistible. Ne manquez pas l’occasion de donner vie à vos rêves d’exploration aérienne. Commandez le drone DJI Avata Pro-View dès maintenant et envolez-vous vers l’infini !

Les avantages d’un drone DJI

Capturez des moments inoubliables

Les drones DJI offrent une qualité d’imagerie exceptionnelle, permettant de capturer des photos et des vidéos aériennes époustouflantes. Que ce soit pour immortaliser des événements spéciaux, explorer des paysages spectaculaires ou créer du contenu créatif, un drone DJI offre une perspective unique qui transforme vos moments ordinaires en souvenirs extraordinaires.

Technologie de pointe et facilité d’utilisation

Les drones DJI sont équipés de technologies de vol avancées de systèmes de stabilisation performants et d’une interface utilisateur conviviale. Que vous soyez débutant ou professionnel, la facilité d’utilisation combinée à des fonctionnalités innovantes font des drones DJI un choix idéal. Explorez donc le ciel en toute confiance, en sachant que vous avez entre les mains un drone fiable, polyvalent et capable de transformer vos idées en réalité aérienne.