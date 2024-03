[BON PLAN] – Maximisez votre connectivité avec le Netgear EX6250

Dans le monde connecté d'aujourd'hui, une connexion robuste et fiable n'est pas un luxe, mais une nécessité. Une couverture Wifi stable est cruciale pour travailler à domicile, pour suivre des cours en ligne, ou pour streamer des vidéos. C'est là que le nouveau répéteur NETGEAR WiFi Mesh EX6250 entre en scène. De plus, vous pouvez profiter d'une réduction de 7% pendant une courte durée. Alors, qu'attendez-vous pour améliorer votre expérience en ligne ?

Netgear EX6250, une technologie avancée à un prix réduit

Le répéteur Netgear WiFi Mesh EX6250 est un concentré de technologie conçu pour éliminer les zones mortes de votre maison ou de votre bureau. Il est capable de couvrir jusqu'à 130m². De plus, il est en mesure de connecter jusqu'à 25 dispositifs. Il peut s'agir des ordinateurs, des tablettes, des smartphones, etc. Le but de cet appareil est de garantir que chaque coin de votre espace bénéficie d'un signal fort et constant.

Pendant une durée déterminée, le répéteur Netgear EX6250 est en promotion. Il coûte actuellement 54,96 euros au lieu de 59,99 euros. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour améliorer votre réseau domestique.

Satisfaction garantie avec un remboursement sous 30 jours

Pour assurer votre tranquillité d'esprit, le Netgear WiFi Mesh EX6250 est livré avec une garantie de remboursement sous 30 jours. Autrement dit, si l'appareil est endommagé ou si certaines fonctionnalités ne marchent pas convenablement, renvoyez-le pour un remboursement complet.

Les bonnes raisons d'acheter le Netgear EX6250

Dites au revoir à la frustration de devoir constamment basculer entre différents noms de réseau. Le Netgear EX6250 utilise la technologie Mesh. Cette dernière vous donne la possibilité de rester connecté au même nom de réseau partout chez vous. Cette simplicité d'utilisation révolutionne la manière dont vous interagissez avec votre WiFi. Cela rend chaque connexion fluide et sans effort.

Des vitesses vertigineuses pour toutes vos activités en ligne

Le Netgear WiFi Mesh EX6250 est équipé d'une double bande et de la technologie FastLane™ brevetée. Cela lui permet d'offrir un débit de transfert de données pouvant atteindre jusqu'à 1750 mégabits par seconde. Par conséquent, ce répéteur WiFi peut répondre à des tâches nécessitant beaucoup de bandes passantes comme le streaming de vidéos HD et les jeux en ligne.

Installation et compatibilité universelle, la simplicité à portée de main

Le répéteur EX6250 est facile à installer. Il suffit d'appuyer sur le bouton WPS pour le connecter à votre routeur ou box. Avec sa compatibilité universelle, il peut fonctionner avec n'importe quel routeur WiFi, box internet ou modem filaire. Le but est d'intégrer de manière transparente dans votre réseau existant.

