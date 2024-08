BON PLAN : La Samsung Galaxy Watch 4 40mm 4G Noir à prix sacrifié, ne ratez pas ça !

Maintenant et pas un autre jour, la Samsung Galaxy Watch 4 40mm 4G Noir est victime d'un super bon plan puisqu'elle est à 79,01 € sur Fnac et non à 208,04 € !

C'est bien plus qu'une simple montre connectée. C'est pourquoi, il faut profiter de ce prix dès maintenant. Mais si vous ne connaissez pas encore ce modèle, voici ce qu'on peut vous dire dessus.

La Galaxy Watch4 40mm Noir, la montre parfaite à porter au quotidien

Dans le cercle des smartwatch, la Galaxy Watch 4 arbore un design élégant qui vous permet de la porter en tout temps. C'est ce qui rend ce modèle assez polyvalent dans un premier temps. Ensuite, en plus d'avoir un design sophistiqué, c'est une montre solide.

En effet, son boîtier est en acier inoxydable. Ensuite, son bracelet en silicone est confortable à mettre au poignet. Par la suite, vous avez un écran Super AMOLED de 1,2 pouce qui offre des couleurs vives et une lisibilité optimale, même en plein soleil. Voilà pourquoi cette montre connectée est un très bon deal si vous n'avez pas encore de smartwatch.

Un bon plan qui tombe à pic

Alors que l'été n'est pas fini, il est encore temps de profiter de ce bon plan concernant la Samsung Galaxy Watch 4 40mm 4G Noir. Cet accessoire peut vous être utile à tout moment. Par exemple, elle est capable de relever vos données de santé.

La montre mesure par exemple très bien votre fréquence cardiaque, votre taux d'oxygène dans le sang et votre sommeil. Elle détecte également vos habitudes de ronflement et vous donne des conseils pour améliorer votre repos nocturne.

C'est le parfait outil qui vous permettra de connaître votre composition corporelle. Grâce au capteur Samsung BioActive, la Galaxy Watch 4 mesure votre pourcentage de graisse dans le corps, de muscles et d'eau.

Vous pouvez alors suivre vos progrès si vous faites un régime et ajuster votre alimentation et votre activité physique en conséquence. De ce fait, c'est un allié pas cher et de qualité à avoir au poignet si vous devez surveiller vos constantes.

Une smartwatch qui vous permettra de rester connecter au monde

Pour suivre, le fait d'avoir une smartwatch au poignet permet de rester joignable à n'importe quel moment. Le bon plan concernant la Galaxy Watch 4 40mm 4G Noir à 79 € vous donne l'occasion d'acquérir une montre dotée d'applications avancées.

Elle reçoit très bien les notifications de votre smartphone s'ils sont directement couplés. Il en est de même pour les appels, les messages, les e-mails ou les messages venant des réseaux sociaux. Vous pouvez également télécharger des applications depuis la boutique Galaxy Store pour personnaliser votre expérience.

La version 4G vous permet de passer des appels, d'envoyer des messages et de streamer de la musique sans avoir besoin de votre téléphone à portée. C'est idéal pour les sorties sportives ou les moments où vous préférez laisser votre téléphone à la maison.

Une montre qui a de l'endurance

Enfin, si vous voulez porter une smartwatch dotée d'une bonne autonomie, la batterie de la Galaxy Watch 4 tient facilement une journée complète, voire plus, selon votre utilisation. C'est plus que celle de l'Apple Watch qui ne tient que 18 h en usage intensif. Et vous pouvez la recharger sans fil ou via un chargeur magnétique.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn