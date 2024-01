[BON PLAN] – Economisez 7% sur la tablette Android DOOGEE T10 Plus

Explorez de nouveaux horizons avec la tablette Android DOOGEE T10 Plus, une fusion puissante de performances exceptionnelles, d’un écran immersif et d’une autonomie de batterie prolongée. Profitez d’une réduction de 7% pour cette tablette haut de gamme.

Remise sur la tablette Android DOOGEE

Bénéficiez dès maintenant d’une réduction de 7%. Le prix de la DOOGEE T10 Plus est à seulement 149,98 euros au lieu de 161,99 euros. En plus, optez pour une facilité de paiement en 4 fois, et libérez le potentiel d’une tablette qui repousse les limites de la technologie Android. Offrez-vous sans tarder cette promotion inédite et vivez une expérience numérique exceptionnelle.

Les caractéristiques distinctives de la DOOGEE T10 Plus

Écran et design exceptionnels

Plongez dans des visuels époustouflants avec l’écran 2K+ de 10,51 pouces de la DOOGEE T10 Plus. Certifié par TÜV International pour sa faible luminosité, cet écran IPS HD garantit un confort visuel optimal, tandis que le design unibody en alliage assure une durabilité accrue. Découvrez le plaisir de contrôler une tablette élégante et résistante.

Batterie haute capacité et charge rapide

Ne soyez plus contraint par la batterie avec la DOOGEE T10 Plus. Dotée d’une batterie de 8250 mAh, cette tablette offre une autonomie impressionnante, parfaite pour les journées bien remplies. De plus, le chargeur rapide 18 W vous permet de recharger rapidement votre appareil. Ce qui fait passer la charge de 0 à 55% en seulement 1 heure.

Performances photographiques

Capturez des moments inoubliables avec la caméra principale arrière de 13MP et la caméra frontale de 8MP de la tablette. La reconnaissance faciale simplifie le déverrouillage. Exprimez votre créativité à travers des photos et des vidéos d’une qualité exceptionnelle.

Son Hi-Res et certification TUV

Vivez une expérience audio immersive avec les 4 haut-parleurs de la DOOGEE T10 Plus. Ces haut-parleurs offrent un son Hi-Res de qualité exceptionnelle. Certifiée TUV pour la sécurité oculaire, cette tablette garantit une utilisation prolongée sans fatigue visuelle. Transformez votre espace en un véritable home cinéma, où chaque note et chaque détail sonore prennent vie.