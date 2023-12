[BON PLAN] – Découvrez le RODE NT1 5ème génération à prix réduit !

Si la qualité sonore est votre quête, le RODE NT1 5ème génération est bien plus qu’un simple microphone à condensateur. C’est une expérience sonore révolutionnaire qui redéfinit les normes de l’enregistrement audio.

Une promotion à ne pas rater

En ce moment, profitez d’une réduction exclusive de 5% sur le RODE NT1 5ème génération. Son prix exceptionnel de 212,99 euros au lieu de 225,00 euros, fait de cette promotion une opportunité à ne pas manquer pour tous les passionnés de son. Transformez votre son, améliorez votre art, et saisissez cette offre exceptionnelle dès aujourd’hui!

Une technologie de pointe

Le RODE NT1 5ème génération incarne l’alliance parfaite entre l’héritage sonore exceptionnel du NT1 et une technologie de pointe brevetée. Le résultat est une synergie magique qui capture chaque nuance et détail de votre voix, de votre instrument ou de vos podcasts avec une précision exceptionnelle.

Connectivité polyvalente

Ce microphone offre une flexibilité ultime grâce à ses sorties XLR et USB. Vous pouvez le connecter à une interface audio ou à une table de mixage via XLR, ou opter pour une connexion directe à votre ordinateur via USB. Une polyvalence qui s’adapte à toutes les configurations. Cela fait du NT1 un outil indispensable pour les enregistrements professionnels ou amateurs.

Qualité sonore incomparable

Le NT1 5ème génération offre le caractère sonore chaleureux et soyeux qui a fait la renommée de son prédécesseur. Il élimine pratiquement tout bruit parasite. Avec une capacité exceptionnelle à traiter les niveaux de pression acoustique élevés, il excelle dans la capture de voix, d’instruments, de la batterie au piano. Ce qui offre une clarté cristalline et une richesse sonore exceptionnelle.

Conception robuste

Conçu pour résister à l’épreuve du temps, le corps en aluminium de haute qualité avec un placage en nickel et un revêtement céramique de qualité militaire garantit que le NT1 est prêt à affronter la rigueur de l’enregistrement quotidien. Fiabilité et durabilité sont les maîtres mots de ce microphone d’exception.