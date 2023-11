Black Friday : Moins 24%, l’Apple Watch Ultra avec Boucle Trail ne se refuse pas !

Si vous n’avez pas encore de montre connectée outdoor, profitez du bon plan concernant l’Apple Watch Ultra en Titane avec Boucle Trail Bleu/Gris pour acquérir l’une des meilleures smartwatch au monde !

Alors que ce modèle est habituellement commercialisé au prix de 999€. Lors de ce Black Friday, son prix passe à 759,00€ ! Fantastique n’est-ce pas ? C’est le bon moment pour acheter.

Une superbe montre connectée d’aventure

Parmi les smartwatch produites par Apple, l’Ultra est la série la plus solide et endurante de toutes. Ce chef d’œuvre de technologie peut être emmené partout avec vous et fonctionne dans les environnements, même les plus rudes de la planète.

Que vous aimez faire de la plongée à plus de 100 mètres de profondeur ou gravir les monts les plus difficiles à franchir en raison des températures extrêmes qui s’y succèdent, l’Ultra d’Apple tiendra le coup. Elle est faite pour l’aventure et ne craint pas les chocs moyens ou la corrosion. Son boîtier de 49 mm en titane est de qualité aérospatiale.

Si vous recherchez le parfait allié pour partir en randonnée lors d’un weekend, nous vous conseillons de profiter du bon plan sur Amazon France afin d’acquérir l’Apple Watch Ultra avec Boucle Trail. C’est ce modèle qui bénéficie de la remise de 24 % sur le site.

Un bon plan qui vous ferra économiser plus de 200 euros !

Au lieu de devoir dépenser la grosse somme de 999€ pour l’achat d’une Apple Watch Ultra, vous pourrez garder vos 240€ en poche. A condition de saisir ce bon plan dès maintenant, vous pouvez être l’un des premiers à avoir un tel produit pour seulement 759€. Cette smartwatch vaut véritablement la peine de faire partie d’une collection.

Son design est assez novateur par rapport à celui de l’Apple Watch standard. Le fait que la couronne rotative soit plutôt marquée, rend cette smartwatch plus facile à manier. Le bouton Action est facilement accessible. Et La boucle Trail de couleur Bleu/Gris est fine, souple et rapide à ajuster. Une fois attachée, elle tient bien et ne gêne pas les mouvements du porteur. Ce qui fait que dans l’ensemble, cette montre connectée est confortable à porter.

L’Apple Watch Ultra, une smartwatch bardée d’options

En plus d’être robuste, elle est très performante. En effet, si la plupart des Apple Watch Series ont une autonomie de 18 heures en mode normal, l’Ultra possède 36 heures de charge. De plus, son GPS double fréquence de haute précision est l’un des plus perfectionné. Grâce à cela, vous pourrez effectuer aisément des calculs de distance, de rythme et de parcours dans des environnements difficiles.

Sinon, les fonctionnalités de cette montre connectée ne se cantonnent pas à cela. L’Apple Watch Ultra intègre la connectivité cellulaire et sans fil. L’utilisateur peut alors passer des appels et envoyer des messages sans que sa smartwatch ne soit liée à son iPhone. Il est également possible d’écouter de la musique en mode connecté. Et l’accès à bien d’autres applications via l’App Store est un jeu d’enfant.

Enfin, si vous désirez suivre vos paramètres de santé, l’application ECG est disponible sur ce modèle. L’Apple Watch Ultra est également capable de vous notifier si votre fréquence cardiaque est élevée ou faible. Ce qui peut vous éviter les risques d’arythmie. Et sa fonction « détection des chutes et des accidents » est très précise.