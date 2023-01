Bon plan : l’excellente Apple Watch Series 7 à un prix accessible !

Vous êtes à la recherche d’une montre connectée efficace ? Vous appréciez la pomme ? Eh bien, profitez de ce bon plan sur l’Apple Watch Series 7 pour vous offrir une tocante design et efficace pour un prix remisé de 20% ! Au total, la montre s’affiche donc 327,20 € au lieu de 409 €. Faites vite!

L’Apple Watch Series 7 : une montre connectée puissante et design

L’Apple Watch Series 7 reprend le design de ses aînés et ce n’est pas pour déplaire. C’est-à-dire une finition de qualité, des matériaux durables et la qualité d’Apple au rendez-vous. Néanmoins, elle est dotée d’un écran plus large. On passe donc sur un écran Oled de 1,9 pouce et un boîtier plus imposant.

Par ailleurs, elle se dote d’un indice de protection IP6X et 5ATM qui a l’avantage mieux protéger la tocante. Vous pourrez donc l’emmener sans crainte sous la douche ou encore lorsque le temps est orageux.

Ces améliorations ne se limitent pas seulement à cela. L’interface fonctionne parfaitement, les informations fournies sont parfaitement lisibles et on ne sent aucune latence lors de son utilisation.

Gros point fort de la Series 7, la disponibilité d’un clavier tactile. Il vous permettra d’envoyer vos messages ou de répondre urgemment à des conversations si vous n’avez pas votre iPhone à proximité.

Côté personnalisation, la pomme n’a pas non plus lésiné. Pour cause, elle est proposée avec différents coloris. Allant du bleu clair, du rouge, du noir (minuit), de la lumière stellaire ou encore du vert.

Pour les bracelets, différentes finitions sont mises en avant. Vous pourrez donc choisir entre le silicone, le cuir, le métal ou bien le nylon. Plus simplement, vous pourrez faire le match de votre choix avec ce bon plan sur l’Apple Watch Series 7.

Les caractéristiques de l’Apple Watch Series 7

Le gros point fort de la Series 7, comme mentionné plus haut est son écran plus grand et la présence d’un clavier tactile. Mais Apple ne s’est pas arrêté uniquement à cela ! En effet, ce bon plan sur la Series 7 vous fera profiter d’une montre connectée avec des capteurs d’une grande précision.

En outre, pour les plus exigeants, vous profiterez d’un GPS, d’un cardiofréquencemètre, d’un altimètre, d’un baromètre, d’un accéléromètre, d’un gyroscope en plus d’un oxymètre de pouls.

Autant dire que cette montre connectée est très complète et son utilisation au quotidien est un véritable plaisir. Ne manquez donc pas ce bon plan sur l’Apple Watch Series 7 au risque de le regretter !

Des fonctionnalités avancées pour les fans de la marque

Au vu des capteurs cités précédemment, il est évident que la Series 7 est dotée de nombreuses fonctionnalités en plus de celles proposées par l’interface Watch OS. Orienté pour être une montre santé, on peut dire qu’elle a cela dans son ADN.

En effet, vous pourrez suivre votre fréquence cardiaque et lors de vos séances de sport intensive, pourquoi ne pas réaliser un ECG ? Ou bien, surveiller votre saturation d’oxygène dans le sang.

Vous pouvez penser que ces fonctionnalités font gadgets, mais pour les sportifs et les plus exigeants d’entre nous, être en mesure de suivre avec minutie son état de santé est un impératif.

Pour terminer, on peut dire que ce bon plan sur l’Apple Watch Series 7 est une vraie aubaine pour tous les fans de la pomme. Ainsi, profitez d’une montre connectée « stylish » avec des caractéristiques « high end » ainsi que des fonctionnalités « premium », le tout avec une réduction de plus de 80 euros sur son prix ! Et comme la promo est sur toutes les finitions vendues, femme, homme et pourquoi pas enfant trouverons leur bonheur.