[BON PLAN] – 300 euros de remise sur l’enceinte MAGNAT Bulldog 7

Embarquez dans une aventure musicale sans précédent avec la MAGNAT Bulldog 7. Jouissez d'une économie remarquable de 30% et transformez chaque lieu en une scène de concert dynamique.

Baisse de prix inattendue, obtenez la vôtre maintenant !

Réveillez le DJ qui sommeille en vous avec la puissante et mobile enceinte Bluetooth MAGNAT Bulldog 7, désormais offerte avec une incroyable réduction de 30%. Cette enceinte ne coûte désormais que 699,99 euros alors que son prix de vente est censé être de 999,99 euros. Réalisez une belle économie de 300 euros sur votre achat !

Et pour que cette offre soit encore plus attrayante, profitez de la possibilité de payer en dix fois. Acquérez cette enceinte pour 10 paiements faciles. Laissez la musique prendre vie où que vous soyez, que ce soit lors d'une fête sur la plage ou dans le confort de votre salon.

Pourquoi acheter la MAGNAT Bulldog 7 ?

Puissance et autonomie impressionnantes

Cet appareil n'est une enceinte ordinaire, c'est une bête de la fête prête à déchaîner plus de 120 dB de pur plaisir auditif. Grâce à sa batterie lithium-ion robuste, profitez de plus de 20 heures de musique ininterrompue et vivez vos moments de divertissement sans être enchaîné à une prise électrique. Même à des volumes élevés, elle tient bon pour assurer que votre fête continue toute la nuit.

Technologie de mixage avancée

Plongez dans l'univers des DJ avec la table de mixage à 3 canaux intégrée et son crossfader pratique. Qu'il s'agisse de basculer entre des pistes musicales ou d'ajouter des commentaires live via un microphone, la Bulldog 7 vous offre une flexibilité totale. De plus, avec sa connectivité Bluetooth 5.0, connectez facilement votre smartphone ou autre appareil pour diffuser vos playlists préférées sans fil.

Conception robuste et mobile

Pesant 35 kg et équipée de quatre roulettes solides, la Bulldog 7 est conçue pour aller là où la fête vous mène. Son boîtier en MDF avec protection des bords et sa peinture texturée résistante à l'humidité assurent que votre enceinte peut résister aux rigueurs de la route et aux conditions des fêtes les plus folles.

Son d'excellence avec MAGNAT

Fidèle à la réputation de MAGNAT, la Bulldog 7 allie un design élégant à une qualité sonore exceptionnelle. Deux haut-parleurs de basses puissants et un tweeter à pavillon assurent une diffusion sonore riche et détaillée, de profondes basses à des aigus cristallins pour une expérience d'écoute ultime à chaque morceau.

Découvrez d'autres offres promotionnelles ici.