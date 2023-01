BMW futur champion de l’électrique avec 1000 km d’autonomie ?

BMW a annoncé le début du processus de production de batteries solides pour voitures électriques. Ces batteries vont permettre une autonomie intéressante proche de 1000 km

Si les technologies sont en constante évolution dans le secteur des voitures électriques, de nombreuses difficultés subsistent. Parmi celles-ci, l’autonomie. En effet, pour faire un long voyage, il faut de grosses batteries. Or, ces dernières sont coûteuses et plus lourdes en production, ce qui influence l’autonomie et la consommation de la voiture électrique. Tandis que certains constructeurs optent pour des batteries de petite taille, d’autres planchent sur des alternatives innovantes. Pour sa part, BMW prévoit de mettre en place une batterie solide d’ici la fin de 2023.

BMW poursuit ses efforts pour la production des batteries solides

La batterie solide est une révolution prometteuse pour la voiture électrique. Jouissant d’une capacité énergétique beaucoup plus importante, cette technologie permettra aux fabricants de booster l’autonomie de leurs véhicules connectés. En outre, elle réduit le volume de la batterie et ainsi que son prix BMW, qui ne souhaite pas laisser passer le train des batteries solides, renforce sa collaboration avec Solid Power. De fait, ils ont signé une convention de recherche et de développement. BMW pourra ainsi mettre en place à son centre de compétences en fabrication de cellules une chaîne de montage pilote pour batteries solides.

À travers son communiqué, le constructeur allemand a annoncé qu’il allait créer une ligne de fabrication destinée aux batteries solides pour les voitures électriques

Prototype attendu pour la fin de l’année 2023

Solid Power devrait fournir les toutes premières cellules en 2023 pour des projets pilotes. Selon le fabricant bavarois, ces batteries devraient intégrer les voitures électriques du constructeur dès 2025. Cette autonomie doit alors avoisiner les 800 km avec une recharge rapide en 20 minutes environ.

La Série 3 sera la première voiture électrique à bénéficier de cette plateforme futuriste, un projet baptisé Neue Klasse. Ce projet a commencé à se concrétiser, avec le BMW i Dee.

La batterie solide en masse en 2030

Alors que la majorité des constructeurs sont convaincus que la batterie solide ne débarque pas avant longtemps dans les voitures électriques, BMW ne cesse de participer à sa mise au point. La marque prévoit une arrivée massive de cette technologie en 2030. Cette entreprise allemande est loin d’être la seule à se lancer dans ce projet.

En fait, en 2017, elle a déjà conclu une collaboration avec Solid Power. Cette entreprise se spécialise dans la conception de batteries solides à électrolyte sulfuré.

En outre, la collaboration entre les deux acteurs ne se limite pas au prototype de batterie à l’état solide. Solid Power permettra également à la firme allemande de profiter de ses ressources et de son savoir-faire.