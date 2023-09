Attention, les biscuits Pat Patrouille conduisent vers un site pour adulte

Lidl, le géant de la distribution, a récemment rappelé des biscuits Pat Patrouille après qu’il a été découvert que le site web indiqué sur l’emballage affichait du porno. Autrement dit, du contenu explicite inapproprié pour les enfants.

Plus de 12 000 magasins Lidl sont répartis dans le monde entier. Malgré tout, le pirate aurait réussi à compromettre tout le stock de tous les entrepôts Lidl. Néanmoins, Lidl a pris le taureau par les cornes et demande à tous les consommateurs, britanniques surtout, de rapporter ces produits pour pouvoir recevoir un remboursement complet.

Emballage des biscuits pat Patrouille compromis, le site renvoie les visiteurs vers un site porno

Les produits en question sont les Paw Patrol Yummy Bakes et les Paw Patrol Mini Biscotti. C’est-à-dire des collations destinées aux enfants de plus de deux ans. Selon un communiqué émis le 22 août, le site web affiché sur l’emballage de ces biscuits Pat Patrouille a été compromis. Et une fois sur le site, les visiteurs auront accès à un contenu inapproprié pour les enfants.

Lidl conseille aux clients de ne pas accéder à l’URL mentionnée. Mais aussi de rapporter le produit au magasin le plus proche, où ils recevront un remboursement intégral. Lidl n’a pas divulgué les détails concernant la manière dont le site web a été compromis. Ni encore les raisons sous-jacentes. Encore moins les mesures que Lidl va adopter pour résoudre le problème. Mais il semblerait que le domaine web indiqué sur l’emballage ait expiré.

Tout le stock affecté

Quand on accède au site web affiché sur l’emballage des biscuits Pat Patrouille, appykids.com, on atterrit sur une plage blanche. Le message affiché sur le site est en chinois et des fois, il affiche des mots-clés de moteurs de recherche. Dans d’autres cas, le contenu qu’il affiche prend la forme d’un message d’erreur. Du moins, c’est ce qui se passe si l’on essaie d’accéder audit site depuis un ordinateur de bureau. Par contre, sur les appareils mobiles, donc sur les écrans de petite taille, comme un téléphone, le site indiqué sur l’emballage des biscuits Pat Patrouille affiche une page d’attente contenant de nombreuses publicités avec des images explicites et du porno.

En Angleterre, Lidl rappelle des biscuits « Pat’Patrouille » affichant un lien vers un site pornographique https://t.co/E8dW4Dtk93 — Le Monde (@lemondefr) September 1, 2023

On ne connaît pas encore la durée pendant laquelle le site web a redirigé les visiteurs vers ce contenu explicite. Mais l’avis de rappel de Lidl indique que l’attaque concerne tout le stock de biscuits Pat Patrouille. Les archives publiques de l’internet montrent que le domaine est enregistré au nom d’une personne située à Lianyungang, en Chine. Une version archivée du site web indique cependant qu’il appartenait autrefois au fabricant des produits Paw Patrol, une sous-marque d’Appy Food & Drinks appelée Appy Kids Co.