Grâce à cette batterie externe, votre voiture électrique ne tombera plus en panne d’autonomie

Au CES 2024, Anker a présenté une batterie externe nomade qui permet de recharger sa voiture électrique n’importe où. Baptisée SOLIX F3800, sa puissance permet largement d’alimenter les camping-cars et même votre maison.

Le paysage automobile continue d’évoluer avec l’avènement des voitures électriques, mais la crainte persistante de manquer d’autonomie reste au cœur des préoccupations des conducteurs. Pour remédier à ce problème, Anker a dévoilé un produit révolutionnaire : la station d’alimentation portable Solix F3800. Avec sa capacité exceptionnelle et son caractère portable, elle pourrait être la solution que les conducteurs ont tant attendue.

Une batterie externe puissante pour alimenter votre voiture électrique

La Solix F3800 a une capacité de base de 3,84 kWh, capable de rivaliser avec les exigences énergétiques croissantes des véhicules électriques modernes..Grâce à six extensions disponibles séparément, cette centrale électrique peut étendre sa capacité à un impressionnant 26,9 kWh. Pour ceux qui recherchent une solution encore plus robuste, il est possible de connecter deux unités Solix F3800 pour obtenir une capacité totale de 53,9 kWh. Cette capacité s’accompagne d’une puissance de 12 000 W en courant alternatif.

Le panneau avant comporte les connecteurs USB-C et USB-A habituels pour recharger vos gadgets quotidiens. Il embarque également un écran pour surveiller les taux de charge actuels et la capacité restante de la batterie.

Grâce à cette impressionnante polyvalence, la Solix F3800 n’est pas seulement une bouée de sauvetage pour les propriétaires de voitures électriques en panne. En effet, elle peut également servir de source d’énergie pour toute une série de besoins à la maison.

Usage domestique

Au-delà de sa fonction pour les véhicules électriques, la Solix F3800 se révèle être une source d’alimentation domestique robuste. Avec une capacité de 53,9 kWh, elle peut alimenter un foyer moyen pendant plusieurs jours. Bien que cela puisse nécessiter une gestion de la consommation, cela offre une tranquillité d’esprit en cas de panne d’électricité prolongée ou d’événements imprévus.

Recharger votre voiture électrique n’importe où

L’un des points forts de la Solix F3800 est sa portabilité. En fait, elle se présente comme une valise, avec une poignée télescopique et des roues. Cette conception la rend facilement transportable et adaptée au rangement dans le coffre d’une voiture. Cette portabilité donne aux utilisateurs la flexibilité de l’utiliser où ils en ont le plus besoin, que ce soit en déplacement, en camping, ou en situation d’urgence.

L’innovation a un prix

La Solix F3800, bien que révolutionnaire, ne vient pas à bon marché. Proposée à 3 652 euros, cette centrale électrique externe pourrait être considérée comme un investissement important pour certains utilisateurs. Cependant, pour ceux qui valorisent la fiabilité et la tranquillité d’esprit sur la route, le prix pourrait être un compromis acceptable.