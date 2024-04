Cette bague connectée propose une fonctionnalité inédite qui vous surprendra !

Quelle est cette fonctionnalité qui fait toute la différence de cette bague connectée par rapport à ses concurrents ? Fans de nouvelles technologies, vous allez sûrement l'adorer !

Depuis Oura jusqu'au Samsung Ring, il faut croire que les bagues intelligentes ont fait un sacré bond ! Si au tout début, elles se contentaient de suivre votre sommeil et votre activité, cette nouvelle bague connectée embarque une fonctionnalité qui fait toute la différence. En effet, la nouvelle bague Wizpr se dote de l'intelligence artificielle pour devenir votre assistant virtuel au quotidien.

Fini le temps où votre bague connectée ne faisait que compter vos pas et surveiller la durée de votre sommeil. Vous pouvez vous en servir pour contrôler vos appareils domestiques intelligents, répondre à vos messages ou encore envoyer des alertes en cas d'urgence. Comment ? La réponse dans ce qui suit !

Bague connectée une fonctionnalité qui s'active en chuchotant !

Savez-vous Wizpr signifie « chuchoter » ? De quoi en dire long sur la fonctionnalité de cette nouvelle bague connectée ! Du coup, vous n'avez pas besoin de hurler pour que votre Wizpr vous obéisse au doigt et à l'œil.

Un seul chuchotement suffit pour activer la fonction « écoute ». Et si jamais vous vous trouvez dans un endroit bruyant, est-ce que votre bague pourra toujours détecter ce que vous allez dire en chuchotement ? La réponse est oui parce qu'elle est équipée d'une fonctionnalité qui permet de supprimer les bruits de fonds !

D'autres fonctionnalités que cette bague connectée embarque

La bague connectée Wizpr sera équipée de différentes fonctionnalités dont des conversations contextuelles avec différents systèmes IA, notamment : ChatGPT et Google Gemini, et cela sur n'importe quel sujet.

Elle vous permettra de voir la météo au bout des doigts, d'envoyer et de recevoir des messages, de transcrire vos fichiers audio et bien d'autres encore. En gros, cette bague intelligente est l'assistant dont vous aurez besoin au quotidien. Elle prend en charge les langues anglaise, française, allemande, espagnole, japonaise et bien évidemment coréenne.

Des caractéristiques techniques qui permettront de faire la différence

La bague connectée Wizpr est fabriquée en titane et en résine. Elle pèse 4 grammes et sera disponible dans les tailles 6 à 13. Certifiée IPX4, cette bague résiste à l'eau. Pour les couleurs, vous aurez le choix entre le noir et l'argent. Coté design, la Wizpr s'inspire beaucoup de la bague connectée Movano Evie.

Il faut croire que la fonctionnalité de Wizpr Ring se caractérise par la fusion parfaite entre la technologie et l'élégance. Avec son design moderne et ses fonctionnalités innovantes, cette bague connectée va bien au-delà de notre imagination. Révolutionnaire, elle offrira aux utilisateurs un contrôle de leurs appareils intelligents partout où ils se trouvent !