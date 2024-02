Badland Hunters : la fin du film Netflix expliquée et y aura-t-il une suite ?

Fan de scénario post-apocalyptique ? Découvrez la fin de Badland Hunters, le film de Netflix qui a marqué toutes les âmes en début d’année !

Le dernier film de Netflix, Badland Hunters est le nouveau film coréen que tout le monde s’arrache actuellement. Disponible depuis le 26 janvier dernier, il plonge les spectateurs dans un Séoul qui a été détruit par un puissant tremblement de terre, le laissant désolé, desséché et dépourvu d’eau potable.

Sur quelle note le film s’est terminé ? Si vous vous êtes posé cette question, cet article va mettre au parfum sur la fin du film Badland Hunters sur Netflix. Attention : cet article peut contenir des spoilers si vous n’avez pas vu le film !

Un paysage post-apocalyptique où règne la quête de survie

Après ce terrible drame, la Corée du Sud s’est transformée en un vaste terrain vague, où tout ce qui relevait de la civilisation a été entièrement détruit. Les gens luttent pour maintenir leur cohésion sociale dans les villes et les villages alors que les réserves de nourriture et d’eau sont sévèrement limitées.

Sauf que le danger ne se limite pas aux attaques des bandits, le pays est également en proie à un savant fou, le Dr Yang Gi-su. Ce dernier menait des expériences génétiques sur des personnes vivantes dans le but de percer le secret de l’immortalité.

C’est dans cet univers dystopique que le destin de deux hommes, Nam-san et Choi Ji-wan, va changer. En plus d’être des chasseurs professionnels, ils sont également les gardiens de leur village contre les bandits en tout genre et les créatures mutantes.

Quelle est la fin de Badland Hunters, le nouveau film qui cartonne sur Netflix ?

À la fin du film Badland Hunters sur Netflix, les téléspectateurs pourront découvrir la véritable raison derrière laquelle le Dr Yang mène ses expériences génétiques. En effet, sa fille unique est morte des années auparavant. Il veut lui redonner vie après avoir conservé son torse dans une capsule cryogénique.

Sauf que pour y arriver, il aura besoin de plusieurs cobayes. C’est là que débute ses plans machiavéliques : utiliser des adolescents pour ses expériences et exterminer leurs parents. Après avoir connu ces plans, Nam-san et Choi Ji-wan ont décidé de mettre fin à ce règne.

La fin du film laisse les spectateurs avec un sentiment de désespoir et d’incertitude quant au sort des personnages principaux. Les événements post-apocalyptiques qui se déroulent dans le film créent une atmosphère sombre et chaotique. Si vous vous demandez, quelle sera la suite de ce film ? Il faut croire que rien n’a encore été confirmé. De quoi laisser le public sur leur faim ! Toutefois, nous pouvons espérer une deuxième partie à condition que l’audience soit au rendez-vous.