Filez à toute vitesse comme Ayrton Senna avec cette trottinette électrique hommage !

La collaboration entre McLaren et Pure Electric a donné naissance à une trottinette électrique unique en son genre, la Pure Advance+ McLaren Senna, un hommage poignant à Ayrton Senna. En fait, cette trottinette électrique représente une fusion parfaite entre technologie moderne et héritage historique.

Il y a trois décennies, le monde du sport automobile perdait l'une de ses plus brillantes étoiles : Ayrton Senna. D'ailleurs, ce pilote brésilien, ayant marqué l'histoire de la Formule 1, se voit aujourd'hui honoré de manière inattendue par une marque britannique spécialisée dans les trottinettes électriques. Pure, le fabricant en question, a lancé une édition spéciale sous le nom de « Pure McLaren Senna Edition ». Cette trottinette électrique incarne l'héritage d'Ayrton Senna et promet de séduire les amateurs de vitesse et de technologie.

Un hommage coloré et remarquable

La Pure McLaren Senna Special Edition est une véritable icône. Elle arbore une livrée distinctive inspirée du casque de Senna aux couleurs du Brésil : jaune, bleu et vert, rehaussée de logos emblématiques. Cette trottinette électrique est une œuvre d'art sur roues. Elle est fabriquée à la main avec une attention méticuleuse aux détails. Ce qui rend hommage à l'héritage du légendaire pilote de F1. Par ailleurs, cette édition spéciale résulte d'une collaboration entre Pure Electric et l'écurie de Formule 1 McLaren, où Senna a connu la plupart de ses succès.

Caractéristiques techniques impeccables

Ce partenariat entre Pure Electric et McLaren ne se limite pas seulement à l'esthétique. La trottinette conserve les caractéristiques techniques avancées de la gamme Pure Advance+. Dotée d'un moteur atteignant une puissance de 710 W en pic, elle offre une accélération rapide et une conduite fluide. Sa batterie de 12 Ah garantit une autonomie suffisante pour des trajets urbains quotidiens. Les repose-pieds rétractables, une caractéristique distinctive de Pure, permettent une position de conduite unique, améliorant le confort et la maniabilité.

Ses roues de 10 pouces, dotées de freins à tambour à l'avant et électronique à l'arrière, garantissent une sécurité optimale. De plus, le scooter est équipé de clignotants, un atout précieux pour naviguer en toute sécurité dans la circulation urbaine.

Outre ses performances impressionnantes et son hommage à Ayrton Senna, la Pure McLaren Senna Special Edition a été conçu pour être pratique. Ses poignées et sa potence sont pliables, ce qui permet de le ranger facilement dans les espaces restreints. Pesant seulement 16,2 kg, elle est relativement légère la rendant facile à transporter.

Trottinette électrique Ayrton Senna : disponibilité et attentes

Toutes ces innovations et cet hommage ont un coût. Si la Pure Advance+ coûte normalement 599 euros, le prix de la trottinette électrique Senna s'élève à plus de 1 400 euros. Si ce prix peut sembler élevé pour un e-scooter électrique, il reflète le savoir-faire et le prestige associés au nom Senna et à l'équipe.

La sortie de cette trottinette coïncide avec un moment spécial pour la famille Norris. Juste après la première place de Lando Norris sur le podium au Grand Prix de Miami, son père célèbre cet exploit avec cette édition spéciale. Cet événement marque une double célébration :

la reconnaissance des succès contemporains de McLaren en Formule 1 et l'hommage au passé glorieux d'Ayrton Senna.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn