Pourquoi Avatar pourrait vous donner envie de vous suicider (et que faire dans ce cas)

Un phénomène étrange arrive à certains personnes qui ont regardé le premier Avatar ! Pour ne rien manquer de cette histoire autour du film, découvrez dans cet article tout ce qu’il y a à savoir !

Tout commence par la suite de la sortie du premier Avatar en 2009. Après avoir regardé le film, les gens ont commencé à publier leurs points de vue sur un site de fan, nommé “Avatar Forums”.

Ils dévoilent alors leurs mal-êtres et leurs insatisfactions de leurs vies. En effet, dans le film de James Cameron, on voit l’humanité essayer de coloniser une planète vierge nommée Pandora, terre des Na’vi, une race humanoïde bleue.

L’humanité semble décalé de la nature, se disaient-ils, surtout lorsque l’on nous compare aux Na’vi qui sont spirituels et amoureux de leurs environnements.

Dans le forum, une personne écrit : “À chaque fois que je suis allé voir Avatar, j’ai fait une dépression juste après”. Regarder le magnifique monde de Pandora et tous les Na’vi m’a donné envie de devenir l’un d’entre eux”.

Une autre écrit : “J’envisage même le suicide en pensant que si je le fais, je renaîtrai dans un monde similaire à Pandora et tout sera semblable à ce qu’il y a dans Avatar”.

Une autre demande : “Est-ce qu’il y a d’autres personnes qui pensent que l’humanité va disparaître ?”.

Le forum avait reçu plus de 1 000 posts venant de personnes autour du monde expérimentant les mêmes sentiments. Cela était devenu tellement populaire qu’un second forum a même vu le jour, et les discussions se sont propagées vers d’autres sites de fan.

Les médias reprennent l’actualité en 2010 et ils nomment le phénomène : “Post Avatar Depression Syndrome” (PADS).

PADS : un phénomène médical reconnu ?

Le plus important est avant tout la réalité des sentiments que les gens expérimentent et souvent, le trouble qu’il accompagne. Toutefois, le PADS n’est pas un terme médical reconnu mais il n’est pas non plus en lien avec du content marketing. Dans les faits, c’est un phénomène observable.

Il semble donc qu’Avatar suscite de façon unique, des sentiments similaires auprès de personnes totalement étrangères.Toutefois, ces émotions sont très normales puisque notre monde et notre société sont construits autour de valeurs semblables aux envahisseurs des Na’vi.

Avatar : envie de se suicider ? Y a-t-il une solution à ce phénomène ?

Tout d’abord, il y a une cure contre le PADS développé par Ancient Forest Alliance, une association Canadienne pour la protection des arbres âgés. Celle-ci vous propose de sortir et d’expérimenter la nature, de prendre des décisions pour la défendre et inciter les gens à faire de même.

Des fans ont également commencé à partager des conseils pour réduire le consumérisme et le gaspillage. Mais aussi, sur la manière de s’engager davantage dans la protection et la vie dans le monde naturel.

D’un autre côté, il y a toujours le contact humain avec des personnes qui partagent les mêmes idées que vous. En effet, trouver une communauté est un excellent moyen de se guérir de tout.

Certains sont bien évidemment très excités et cela se comprend au vu des 13 ans d’attente avant la sortie de la suite du film le plus populaire au monde avec Titanic. Mis à part cela, la communauté autour d’Avatar 1 se porte bien.

Toutefois, on s’attend à ce qu’Avatar 2 : La voie de l’eau provoque une explosion d’activisme pour sauver l’océan. Et pour une nouvelle vague de dépressions, on attend encore des nouvelles des fans.