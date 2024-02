[BON PLAN] – Profitez de -8% sur l’autoradio multimédia JVC

Découvrez une expérience sonore incomparable sur la route avec l’autoradio multimédia JVC KW-M27DBT. Profitez de fonctionnalités avancées, d’une connectivité étendue et d’une promotion exclusive pour transformer votre conduite.

Détails de la promotion

Le prix de l’autoradio multimédia JVC est à seulement 202,47 euros au lieu de 219,00 euros. En plus, avec le facilité de paiement, vous pouvez acquérir cet autoradio en 4 versements pratiques de 51,78 euros, TVA incluse. Tout à fait, il serait judicieux de profiter de cette promotion dès maintenant.

Focus sur l’autoradio multimédia JVC KW-M27DBT

Une technologie révolutionnaire

Plongez dans le monde de la technologie automobile avancée avec l’autoradio JVC KW-M27DBT. Cet autoradio se distingue par son intégration avant-gardiste du mirroring Android et sa connectivité Bluetooth avancée.

Doté d’un écran tactile de 6,8 pouces et de fonctionnalités avancés, cet autoradio offre effectivement une expérience de conduite incomparable. En passant, nous vous invitons à visualiser ce vidéo pour découvrir la nouvelle gamme de produits de JVC :

Le futur de la conduite intelligente

Le mirroring Android via USB offre une intégration transparente avec votre smartphone. Cela permet l’accès à vos applications préférées directement depuis l’écran de l’autoradio. Les appels mains libres et le streaming audio via Bluetooth garantissent une conduite sûre et agréable. Avec l’égaliseur 13 bandes, personnalisez votre expérience sonore selon vos préférences.

Radio numérique DAB+ et switch automatique

Explorez le monde de la radio numérique DAB+ qui offre une réception sans faille et une qualité sonore exceptionnelle même à grande vitesse. Le switch automatique entre DAB+ et FM assure une continuité de la diffusion. Cette fonctionnalité garantit que vous ne manquerez jamais un beat où que vous conduisiez.

Puissance compacte, installation sans effort

Avec un châssis court de 75 mm, cet autoradio JVC s’installe facilement dans divers véhicules. Profitez d’un écran tactile intuitif et d’une entrée pour caméra de recul pour une expérience de conduite encore plus sécurisée.

Découvrez d’autres offres promotionnelles ici.